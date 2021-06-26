Лунная диета на 27-28 июня: дни, когда лучше отказаться от чая и кофе

Лунная диета на 27-28 июня: дни, когда лучше отказаться от чая и кофе

Как составить свой рацион на весь лунный день в соответствии с лунным календарем.

27-28 июня - 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Водолея

18-й лунный день, который продлится почти двое суток, благоприятен для закладки программ для похудения – можно приступать к реализации систем, связанных с ограничением в питании, которые рассчитаны на длительное время.

Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и даст замечательный результат по очищению организма, а заодно и поможет пополнить запасы энергии. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить ее зеленью, овощами и орехами – с утра никому не повредит бутерброд с нутеллой.

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Чай и кофе лучше заменить травяными настоями, отварами и фиточаями. Особенно полезными окажутся напитки с легким слабительным эффектом – они тоже будут работать на очищение организма.

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