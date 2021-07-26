Лунная диета на 27 июля: день, когда чай и кофе лучше заменить травяными настоями

Лунная диета на 27 июля: день, когда чай и кофе лучше заменить травяными настоями

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

27 июля - 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб.

День благоприятен для закладки программ для похудения – можно приступать к реализации систем, связанных с ограничением в питании, которые рассчитаны на длительное время.

Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и даст замечательный результат по очищению организма, а заодно и поможет пополнить запасы энергии. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы употреблять зелень, овощи и орехи.

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Чай и кофе лучше заменить травяными настоями, отварами и фиточаями. Особенно полезными окажутся напитки с легким слабительным эффектом – они тоже будут работать на очищение организма.

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