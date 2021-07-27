Лунная диета на 28 июля: день, когда нужно отказаться от алкогольных напитков

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.
28 июля - 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб.
День неблагоприятен для похудения – не стоит зря терзать организм соответствующими процедурами.
Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.
Из-за серьезной вероятности пищевого отравления необходимо отказаться от алкогольных напитков – даже пива и сидра, а также молока и дрожжевой выпечки. Пользу организму вообще и кишечнику в частности принесут кисломолочные продукты – творог, кефир или йогурт.
Желательно включить в рацион травяные чаи – они выведут из организма шлаки и токсины.
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