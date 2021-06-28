Лунная диета на 29 июня: день, когда велика вероятность пищевого отравления

Лунная диета на 29 июня: день, когда велика вероятность пищевого отравления

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

29 июня - 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб

День неблагоприятен для похудения – не стоит зря терзать организм соответствующими процедурами.

Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.

Из-за серьезной вероятности пищевого отравления необходимо отказаться от алкогольных напитков – даже пива и сидра, а также молока и дрожжевой выпечки. Пользу организму вообще и кишечнику в частности принесут кисломолочные продукты – творог, кефир или йогурт.

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Желательно включить в рацион травяные чаи – они выведут из организма шлаки и токсины.

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