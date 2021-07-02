Лунная диета на 3 июля: день, когда нужно налегать на кисломолочные продукты

Лунная диета на 3 июля: день, когда нужно налегать на кисломолочные продукты

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна.

День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься. Разумеется, для этого необходимо заручиться благословением лечащего врача.

Тем, в чьи планы такие радикальные меры, как пост и голодание, – по объективным или субъективным причинам – не входят, необходимо хотя бы соблюдать умеренность в питании: переедать не рекомендуется ни в коем случае – лишние граммы вызовут дискомфорт и осядут в желудке ненужной тяжестью. Спиртное, мясо и рыбу необходимо свести к минимуму, а вот на кисломолочные продукты, овощи, фрукты и орехи можно налегать без ограничений.

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Прекрасное время для того, чтобы бросить курить – эта вредная привычка может привести к потере энергии, которая так необходима для жизни и здоровья именно сейчас.

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