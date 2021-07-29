Лунная диета на 30 июля: день, когда нужно отказаться от алкоголя и курения

Лунная диета на 30 июля: день, когда нужно отказаться от алкоголя и курения

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

30 июля - 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна.

Для похудения день не подходит, так что не стоит мучить организм процедурами такого характера.

Прекрасное время для очищения организма – разгрузочных дней, детокса, поста и лечебного голодания, которые, впрочем, необходимо проводить с благословения лечащего врача.

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Те, кто не готов к подобным "подвигам" пищевого характера, должны хотя бы исключить из рациона жирную, тяжелую и жареную пищу, заменив ее сезонными овощами, фруктами и ягодами, в которых в это время нет недостатка, а также орехами. Необходимо также отказаться от алкоголя и курения, а чай и кофе заменить травяными отварами и фиточаями.

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