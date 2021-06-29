Лунная диета на 30 июня: день, когда не рекомендуется животная пища

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

30 июня - 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб

День благоприятен для похудения – можно опробовать любую новую тактику избавления от лишнего веса, включая те, которыми до сих пор не пользовались: новые методики дадут потрясающие результаты. Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом, иначе вместо пользы они могут нанести здоровью вред.

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Даже тем, кто не озабочен вопросами похудения, нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуется животная пища – она может негативным образом сказаться на состоянии организма. Оптимальными блюда в этот день станут овощные супы-пюре, салат с авокадо и цитрусовые – прежде всего грейпфруты.

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