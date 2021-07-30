Лунная диета на 31 июля: день, когда нельзя голодать

Лунная диета на 31 июля: день, когда нельзя голодать

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

31 июля - 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца.

День нейтрален для похудения – от него не будет ни вреда, ни пользы, так что только самому человеку решать, предпринимать ли соответствующие меры.

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От голодания звезды настоятельно рекомендуют отказаться: в этот лунный день желудок нуждается в нагрузке, поэтому, не получив пищи, он займется "самоедством", а так и до гастрита с язвой недалеко. Впрочем, растительную пищу можно есть без ограничений, а вот со свежевыжатыми соками необходимо соблюдать осторожность – они могут оказаться слишком тяжелыми для желудка.

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