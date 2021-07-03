Лунная диета на 4 июля: день, когда можно себя не ограничивать в питании

Лунная диета на 4 июля: день, когда можно себя не ограничивать в питании

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

4 июля - 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца.

День не подходит для похудения – не стоит тратить на бесполезные процедуры время и силы, которые могут понадобиться для работы и, что особенно важно, личной жизни.

В питании себя можно не ограничивать: во время физической и умственной работы, которая в этот день окажется усиленной, будет сжигаться большое количество энергии – ее надо пополнять при помощи продуктов. Правда, сосредоточиться лучше на полезной еде – постном вареном мясе, паровых котлетах, овощах и фруктах, а вот от быстрых углеводов – мучных изделий, колбасы, сладостей и газировки – лучше отказаться.

Жидкость в этот день будет застаиваться в организме, поэтому необходимо свести к минимуму употребление любых напитков и жидких супов.

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