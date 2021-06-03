Лунная диета на 4 июня: день, когда в питании можно себя не ограничивать

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

4 июня - 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна.

День не подходит для похудения – не стоит тратить на бесполезные процедуры драгоценное время и не менее драгоценные силы, которые могут понадобиться для работы и, что немаловажно, личной жизни.

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В питании себя можно не ограничивать: во время физической и умственной работы, которая в этот день окажется усиленной, будет сжигаться большое количество энергии – ее надо пополнять при помощи продуктов. Правда, сосредоточиться лучше на полезной еде – постном вареном мясе, овощах и фруктах, а вот от быстрых углеводов – мучных изделий, колбасы, сладостей и газировки – лучше отказаться.

Жидкость в этот день будет застаиваться в организме, поэтому необходимо свести к минимуму употребление любых напитков и жидких супов.

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