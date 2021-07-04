Лунная диета на 5 июля: день, когда от грубой пищи стоит отказаться

Лунная диета на 5 июля: день, когда от грубой пищи стоит отказаться

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

5 июля - 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца.

День благоприятен для похудения – направленные на этот результат программы и диеты дадут хороший результат.

День также подходит для поста и лечебного голодания – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача, который ответит на важный вопрос: поможет ли вам выбранная система питания или, напротив, навредит.

Не рекомендуется употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения желудка и кишечника – эти органы сегодня станут особенно уязвимыми. А вот постные блюда ничего, кроме пользы, не принесут.

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