Лунная диета на 5 июня: день, когда нужно отказаться от грубой пищи

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

5 июня - 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна.

День благоприятен для похудения. Если проблема лишнего веса для вас актуальна, можно начинать направленные на этот результат программы и диеты.

Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача, который ответит на важный вопрос: поможет ли вам выбранная система питания или, напротив, навредит.

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Не рекомендуется употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения желудка и кишечника, которые в этот день станут особенно уязвимыми. А вот постные блюда, такие как луковый суп или салат из яблок и огурцов, принесут пользу.

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