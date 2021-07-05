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Лунная диета на 6 июля: день, когда нужно заменить мясо рыбой 

Лунная диета на 6 июля: день, когда нужно заменить мясо рыбой 

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Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

6 июля - 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов. 

День благоприятен для похудения – можно садиться на диету, голодать и поститься. Тем, кто намерен предпринять радикальные меры, лучше сначала посоветоваться с лечащим врачом, которые в курсе особенностей состояния вашего здоровья. 

Поскольку в этот день организм легче отдает чем принимает, рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов. Тем, кто не собирается придерживаться радикальных систем питания, необходимо питаться умеренно, заменив мясо рыбой – прежде всего красной – и растительной пищей. 

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