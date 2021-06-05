Лунная диета на 6 июня: день, когда нужно питаться умеренно

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

6 июня - 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца.

Благоприятный день для похудения – можно садиться на диету, голодать и поститься. Тем, кто намерен предпринять радикальные меры, лучше сначала посоветоваться с лечащим врачом, который в курсе особенностей состояния вашего здоровья.

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Поскольку в этот день организм легче отдает чем принимает, рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов. Тем, кто не собирается придерживаться радикальных систем питания, необходимо питаться умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей. Рекомендуется включить в свой рацион красную рыбу, приготовленную на гриле, салат из тунца и устрицы.

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