Лунная диета на 7 июля: день, когда есть можно почти все

Лунная диета на 7 июля: день, когда есть можно почти все

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

7 июля - 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов.

День не подходит для похудения, поэтому не стоит и пытаться что-то изменить в этом плане.

Несмотря на то, что в питании необходимо – впрочем, как и всегда – соблюдать меру, это редкий день, когда есть можно почти все – из рациона необходимо исключить только картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны. Желательно также не злоупотреблять мясом и мясными изделиями – прежде всего колбасой – и сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи. А вот фасоль, чечевица и креветки принесут организму неоценимую пользу.

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Необходимо категорически исключить спиртное – в этот день даже безобидный бокал сухого вина может нанести невосполнимый вред организму.

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