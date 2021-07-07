Лунная диета на 8 июля: день, когда под запретом находятся мясо и злаки

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.
8 июля - 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов.
День не подходит для похудения, так что не стоит тратить время, силы и нервы даром.
Несмотря на вышесказанное, желудок не рекомендуется перегружать – если нет желания и возможности поголодать или попоститься в лечебных целях, необходимо хотя бы просто соблюдать умеренность в питании.
В этот день под запретом находятся мясо и злаки в любом виде, их рекомендуется заменить овощами, фруктами, орехами и зеленю, недостатка в которой сейчас нет.
Необходимо также включить в рацион свежевыжатые соки – не только фруктовые, но и овощные, а также травяные отвары чаи.
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