Лунная диета на 8 июня: день, когда под запретом мясо и злаки

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

8 июня - 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День не подходит для похудения, так что не стоит тратить время, силы и, что немаловажно, нервы даром.

Несмотря на вышесказанное, желудок в этот не рекомендуется перегружать – если нет желания и возможности поголодать или попоститься в лечебных целях, необходимо хотя бы просто соблюдать умеренность в питании.

В этот день под запретом находятся мясо и злаки в любом виде, их рекомендуется заменить овощами, фруктами, орехами и зеленю – сельдереем, пастернаком, базиликом, петрушкой, рукколой и листовым салатом. Разумеется, есть их в первозданном виде необязательно – из вышеперечисленных продуктов можно приготовить овощной суп с сельдереем или творожный пирог с зеленью.

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Необходимо также включить в рацион свежевыжатые соки – не только фруктовые, но и овощные, а также травяные отвары и чаи.

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