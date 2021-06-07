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Лунная диета на 8 июня: день, когда под запретом мясо и злаки

Лунная диета на 8 июня: день, когда под запретом мясо и злаки

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Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

8 июня - 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День не подходит для похудения, так что не стоит тратить время, силы и, что немаловажно, нервы даром. 

Несмотря на вышесказанное, желудок в этот не рекомендуется перегружать – если нет желания и возможности поголодать или попоститься в лечебных целях, необходимо хотя бы просто соблюдать умеренность в питании. 

В этот день под запретом находятся мясо и злаки в любом виде, их рекомендуется заменить овощами, фруктами, орехами и зеленюсельдереем, пастернаком, базиликом, петрушкой, рукколой и листовым салатом. Разумеется, есть их в первозданном виде необязательно – из вышеперечисленных продуктов можно приготовить овощной суп с сельдереем или творожный пирог с зеленью. 

Необходимо также включить в рацион свежевыжатые соки – не только фруктовые, но и овощные, а также травяные отвары и чаи. 

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