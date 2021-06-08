Лунная диета на 9 июня: день, когда нельзя много пить

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

9 июня - 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов.

День благоприятен для похудения.

Впрочем, даже если вы не собираетесь садиться на диету, поститься или голодать, питание должно быть умеренным – переедание может не лучшим образом отразиться не только на здоровье, но и на внешности – серая кожа и тусклые волосы еще никого не украшали.

Необходимо отказаться от мяса, заменив его кашами и блюдами из овощей – например, болгарским перцем, фаршированным овощами, или тушеной капустой. В первой половине дня также необходимо уменьшить количество употребляемой жидкости, включая супы и в другие дни полезные для здоровья травяные чаи – прежде всего лавандовый.

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После обеда возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, в связи с чем необходимо отказаться от острой, горячей, жирной и жареной пищи, а также алкоголя.

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