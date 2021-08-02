Лунная диета на август: как питаться в последний месяц лета, чтобы похудеть и удержать вес

Лунная диета на август: как питаться в последний месяц лета, чтобы похудеть и удержать вес

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

1 августа – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься, заранее заручившись благословением лечащего врача.

Тем, в чьи планы такие радикальные меры, как пост и голодание, не входят, необходимо хотя бы соблюдать умеренность в питании: переедать не рекомендуется ни в коем случае – лишние граммы вызовут дискомфорт и осядут в желудке ненужной тяжестью. Спиртное, мясо и рыбу необходимо свести к минимуму, а вот на кисломолочные продукты, овощи, фрукты и орехи можно налегать без ограничений.

Прекрасное время для того, чтобы бросить курить – эта вредная привычка может привести к потере энергии, которая необходима для жизни и здоровья.

2-3 августа – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

24-й лунный день, который растянется почти на два дня, не подходит для похудения.

В питании можно себя не ограничивать: во время физической и умственной работы, которая в этот день окажется усиленной, будет сжигаться большое количество энергии – ее надо пополнять при помощи продуктов. Правда, сосредоточиться лучше на полезной еде – постном вареном мясе, овощах и фруктах, а вот от быстрых углеводов – мучных изделий, колбасы, сладостей и газировки – лучше отказаться.

Жидкость в этот день будет застаиваться в организме, поэтому необходимо свести к минимуму употребление любой жидкости, вплоть до супов.

4 августа – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.

Не рекомендуется употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения желудка и кишечника, которые в этот день станут особенно уязвимыми.

5 августа – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

Благоприятный день для похудения – можно садиться на диету, голодать и поститься.

В этот день организм легче отдает, чем принимает, поэтому рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов. Тем, кто не собирается придерживаться радикальных систем питания, необходимо питаться умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей. Рекомендуется включить в свой рацион жирную рыбу холодных морей с повышенным содержанием витаминов и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

6 августа – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День не подходит для похудения.

Из рациона необходимо исключить только картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны. Желательно также не злоупотреблять мясом и мясными изделиями – прежде всего колбасой – и сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи.

Необходимо категорически исключить спиртное – в этот день даже безобидный бокал красного сухого вина может нанести невосполнимый вред организму.

7 августа – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День не подходит для похудения.

Не рекомендуется перегружать желудок – необходимо соблюдать умеренность в питании.

В этот день под запретом находятся мясо и злаки в любом виде, их нужно заменить овощами, фруктами, орехами и зеленью – сельдереем, пастернаком, базиликом, петрушкой, рукколой и листовым салатом. Необходимо также включить в рацион свежевыжатые соки – не только фруктовые, но и овощные, а также травяные отвары и чаи.

8 августа – 1-й лунный день, новолуние в знаке Льва

Для похудения день неблагоприятен.

Велика вероятность пищевой аллергии, поэтому необходимо отказаться от любой вредной пищи – прежде всего мяса – жирного, жареного и копченого. Заменить его рекомендуется кашами – без молока и сахара, овощными рагу, салатами из свежих овощей. Жидкость – супы, чай, кофе, соки, компоты и даже минеральную воду – нужно исключить из рациона или хотя бы резко ограничить ее количество: она будет плохо выводиться из организма и может "осесть" в нем в виде отеков.

Необходимо также отказаться от вредных привычек – хотя бы на этот день.

9 августа – 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Льва

День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни.

Те, кто не настроен на потерю лишних килограммов, вполне может позволить себе гастрономические излишества, но при этом необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов. Все остальное вполне можно употреблять в пищу, но – с одним условием: необходимо соблюдать меру и урезать привычные порции.

10 августа – 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Девы

День не подходит для похудения.

Есть можно все без исключения, но – при соблюдении одного условия: порции желательно урезать ровно наполовину. Мясо лучше предпочесть от так называемых "быстрых" животных – стоит предпочесть баранину, а вот более "медленные" говядина и свинина пользы не принесут. Необходимо также включить в рацион так называемые "горячие" специи – перец чили, хрен, горчицу, имбирь, гвоздику и корицу, они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках.

11 августа – 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Девы

День не подходит для похудения.

Нежелательно как ограничивать себя в еде, так и переедать: еда должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться. Желательно включить в рацион как термически обработанные – тушеные и запеченные, так и сырые – в виде салатов – овощи, а вместе с ними – другие привычные для вас продукты.

Фиточаи позволят очистить организм от шлаков и токсинов.

12 августа – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов

Нейтральный день для похудения.

Необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры. Их можно заменить более полезными для здоровья молочными и кисломолочными продуктами, овощами и ягодами.

В употреблении алкоголя необходимо соблюдать умеренность – это может стать причиной недомогания.

13 августа – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит.

Питание может быть разнообразным – разрешается включать в него не только полезные, но и вредные продукты. Если есть повод, можно устроить даже небольшое застолье, главное, соблюдать в питании принцип умеренности.

А вот количество употребляемой жидкости – молока, чая и даже воды – а также молочных продуктов необходимо ограничить.

14 августа – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона

День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.

Под запретом находится куриное мясо и яйца. Рекомендуется включить в рацион сезонные фрукты и ягоды. Блюда сегодняшнего дня должны быть одновременно вкусными и сытными.

Употребление фиточаев будет способствовать очищению организма и выведению из него шлаком и токсинов.

15 августа – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона

День благоприятен для похудения.

Лечебное голодание – разумеется, назначенное лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы. Тем, кто не намерен отказываться от пищи, рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться долгое время.

Лучшее меню этого дня – вегетарианские блюда, составленные из большого количества ингредиентов – например, овощное рагу или постный борщ.

16 августа – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

День не подходит для похудения.

Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – поможет очистить организма от шлаков и токсинов.

Избежать пищевого отравления позволит тщательный контроль над качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов.

От мяса, грибов, жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться. Рекомендуется употреблять в пищу простые, но непривычные блюда из привычных организму продуктов – овощей и фруктов.

17 августа – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

День не подходит для похудения.

Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, может стать причиной серьезного недуга. Можно – и нужно – пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки, фиточаи и отвары целебных – успокаивающих – трав.

18 августа – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для похудения.

Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.

Рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами, ягодами и орехами – желательно миндальными.

Необходимо также пить как можно больше чистой воды, отваров из лечебных трав и фиточаев.

19 августа – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

Нейтральный день для похудения.

Необходимо отказаться от мясной пищи в любом ее виде – жареной, копченой и даже вареной. Еда должна быть легкой и желательно постной – лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, единственное исключение – яблоки, они могут негативно повлиять на состояние здоровья кишечника. Рекомендуется также включить в рацион семечки и орехи.

Целебную силу приобретает вода, поэтому пить нужно как можно больше. Несомненную пользу принесут соки – особенно виноградный, отвары целебных трав и фиточаи.

20 августа – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения, поэтому не стоит мучить себя отказом от еды.

Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев, витаминных отваров (прежде всего шиповникового и облепихового) и детокс-меню.

Категорически не рекомендуется голодание – желудку необходима нагрузка, иначе он начнет "есть" себя изнури. Большую пользу принесут морепродукты – они позволят пополнить количество йода в организме.

В рацион также необходимо включать зелень, овощи, фрукты и соки.

21 августа – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения.

Можно употреблять самые разные продукты и даже устраивать застолья, главное, соблюдать чувство меры – переедание не лучшим образом отразится на состоянии здоровья. Тем, кто за ним следит, нужно сделать приоритетом в питании овощи, фрукты и свежевыжатые – без добавления сахара – соки.

Особое внимание необходимо уделить орехам – особенно миндалю.

22 августа – 15-й лунный день, полнолуние в знаке Водолея

День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

Редкое время, когда можно есть многое из того, что обычно исключается, включая острое и соленое, за исключением мяса и грибов – они лягут на желудок чрезмерной тяжестью.

Велик риск отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью продуктов.

23 августа – 16-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб

Нейтральный день для похудения. При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

Нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения, исключение составляет речная и морская рыба. Нельзя переедать, но и отказываться от пищи нежелательно – желудок нуждается в нагрузке.

24 августа – 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб

Хороший день для похудения.

В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты, благо, на них сейчас сезон. Желательно пить больше воды и свежевыжатых соков.

25 августа – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна

День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить ее зеленью, овощами и орехами.

Чай и кофе лучше заменить травяными настоями, отварами и фиточаями. Особенно полезными окажутся напитки с легким слабительным эффектом – они тоже будут работать на очищение организма.

26 августа – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна

День неблагоприятен для похудения.

Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.

Из-за серьезной вероятности пищевого отравления нужно исключать из рациона алкогольные напитка, молоко и дрожжевую выпечку. Пользу организму вообще и кишечнику в частности принесут кисломолочные продукты – творог, кефир или йогурт.

Желательно включить в рацион травяные чаи – они выведут из организма шлаки и токсины.

27 августа – 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День благоприятен для похудения.

Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом, иначе вместо пользы они могут нанести здоровью вред.

Нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуется животная пища – она может негативным образом сказаться на состоянии организма. Оптимальными блюдами в этот день станут овощные супы-пюре, салат с авокадо и цитрусовые – прежде всего грейпфрут.

28 августа – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День не подходит для похудения.

Особенно внимательно в это время нужно отнестись к состоянию печени и кроветворной системы, поэтому – из-за серьезного риска интоксикации этих органов и всего организма в целом – необходимо отказаться от спиртных напитков, включая даже слабоалкогольные коктейли и пиво. Под запретом находится также жирная, жареная и тяжелая пища.

Пользу организму принесут фиточаи, травяные настойки, а также сезонные овощи, фрукты и ягоды.

29 августа – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День нейтрален для похудения.

Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри, но и переедать категорически не рекомендуется – рацион должен быть легким и одновременно питательным.

Также необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого. Мясо в это время лучше заменить овощами и фруктами, которые можно употреблять в пищу без ограничений. Стоит также обратить внимание на свежевыжатые соки – причем как фруктовые, так овощные, и фиточаи.

30 августа – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День благоприятен для похудения: можно поститься и даже голодать.

Тем, кто не намерен делать ни того, ни другого, необходимо хотя бы урезать привычные порции. Мясо и рыбу лучше заменить овощами, фруктами и кисломолочными продуктами, а от спиртного – как, впрочем, и курения – лучше и вовсе отказаться. Кстати, нынешний день удачен для того, чтобы покончить с вредными привычками раз и навсегда.

31 августа – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День неблагоприятен для похудения.

Можно включать в рацион даже те продукты, которые диетологи обычно не рекомендуют к употреблению, единственное правило, которое стоит соблюсти, – не злоупотреблять количеством: чем меньше будут порции, тем лучше для здоровья.

Жидкость в это время будет иметь свойство застаиваться в организме, поэтому лучше – разумеется, на время – сократить ее количество.

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