Лунная диета на декабрь 2021: календарь питания на каждый день

Луна оказывает серьезное влияние на процессы, происходящее в нашем организме, и на похудение – прежде всего.
Лунные дни – лучшее руководство по избавлению от лишнего веса, поэтому именно с ними нужно сверять свой график похудения. О том, какие дни благоприятны для этого, а какие – нет, расскажет лунный календарь похудения на декабрь 2021 года.
1 декабря – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов
День не подходит для похудения.
2 декабря – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона
День не подходит для похудения.
3 декабря – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона
День благоприятен для похудения. Однако важно знать, что организм сегодня не приветствует резкого изменения пищевого ритма, поэтому не стоит голодать, поститься или садиться на суровую диету – лучше просто урезать порции, это тоже даст необходимый результат.
4 декабря - 30-1 лунные дни, новолуние в знаке Стрельца
День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни.
5 декабря – 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца
День благоприятен для похудения.
6 декабря – 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога
День не подходит для похудения.
7 декабря – 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога
День не подходит для похудения.
8 декабря – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея
Нейтральный день для похудения.
9 декабря – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея
Нейтральный день для похудения, тем не менее голодать и поститься сегодня не стоит.
10 декабря – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.
11 декабря – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
День благоприятен для похудения. Лечебное голодание – разумеется, назначенное лечащим врачом – не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.
12 декабря – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна
День не подходит для похудения. Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – не станет причиной потери лишних килограммов, но поможет очистить организма от шлаков и токсинов.
13 декабря – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна
День не подходит для похудения. Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.
14 декабря – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца
День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.
15 декабря – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца
Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не рекомендуется.
16 декабря – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца
Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев и витаминных отваров.
17 декабря – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецов
День не подходит для похудения.
18 декабря – 15-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецов
День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.
19 декабря – 16-й лунный день, полнолуние в знаке Близнецов
Нейтральный день для похудения. При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.
20 декабря – 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака
Хороший день для похудения. В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.
21 декабря – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака
День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм.
22 декабря – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва
День неблагоприятен для похудения.
Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.
23 декабря – 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва
День благоприятен для похудения. Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом.
24 декабря – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы
День не подходит для похудения.
25-26 декабря – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы
22-й лунный день, который растянется на двое суток, нейтрален для похудения. Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри.
27 декабря – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов
День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься, заранее заручившись благословением лечащего врача.
28 декабря – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов
День не подходит для похудения.
29 декабря – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона
День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.
30 декабря – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона
День благоприятен для похудения – можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.
31 декабря – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца
Неблагоприятный день для похудения.
Читайте также: