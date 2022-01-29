Лунная диета на февраль 2022: календарь питания на каждый день

Лунная диета на февраль 2022: календарь питания на каждый день

Луна оказывает серьезное влияние на процессы, происходящее в нашем организме, и на похудение – прежде всего.

Лунные дни – лучшее руководство по избавлению от лишнего веса, поэтому именно с ними нужно сверять свой график похудения. О том, какие дни благоприятны для этого, а какие – нет, расскажет лунный календарь похудения на февраль 2022 года.

1 февраля - 1, 2 лунные дни, новолуние в знаке Водолея

День не подходит для похудения.

2 февраля - 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения.

3 февраля - 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься нежелательно.

4 февраля – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

Нейтральный день для похудения.

5 февраля – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

Нейтральный день для похудения, тем не менее голодать и поститься сегодня не стоит.

6 февраля - 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.

7 февраля – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца

День благоприятен для похудения. Лечебное голодание – разумеется, назначенной лечащим врачом – не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.

8 февраля – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца

День не подходит для похудения. Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – не станет причиной потери лишних килограммов, но поможет очистить организма от шлаков и токсинов.

9 февраля – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца

День не подходит для похудения. Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

10 февраля – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецов

День благоприятен для похудения. Лучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.

11 февраля – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецов

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не рекомендуется.

12 февраля – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака

Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев и витаминных отваров.

13 февраля – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака

День не подходит для похудения.

14 февраля – 15-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака

День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

15 февраля – 16-й лунный день, растущая Луна в знаке Льва

Нейтральный день для похудения. При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

16 февраля – 17-й лунный день, полнолуние в знаке Льва

Хороший день для похудения. В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.

17 февраля – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм.

18 февраля – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День неблагоприятен для похудения.

Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд.

19 февраля – 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

День благоприятен для похудения. Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом.

20 февраля – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

День не подходит для похудения.

21-22 февраля – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов и Скорпиона

22-й лунный день, который растянется на двое суток, нейтрален для похудения. Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри.

23 февраля – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона

День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься, заранее заручившись благословением лечащего врача.

24 февраля – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца

День не подходит для похудения.

25 февраля – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона

День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.

26 февраля – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для похудения – можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.

27 февраля – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Козерога

Неблагоприятный день для похудения.

28 февраля – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения.

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