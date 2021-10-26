Лунная диета на ноябрь 2021: календарь питания на каждый день

Лунная диета на ноябрь 2021: календарь питания на каждый день

Луна оказывает серьезное влияние на процессы, происходящее в нашем организме, и на похудение прежде всего.

Лунные дни – лучшее руководство по избавлению от лишнего веса, поэтому именно с ними нужно сверять свой график похудения. О том, какие дни благоприятны для этого, а какие – нет, расскажет лунный календарь похудения на ноябрь 2021 года.

1 ноября – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Благоприятный день для похудения – организм легче отдает, чем принимает, поэтому рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов.

2 ноября – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

День не подходит для похудения.

3 ноября – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

День не подходит для похудения.

4 ноября – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона

День благоприятен для похудения. Однако важно знать, что организм сегодня не приветствует резкого изменения пищевого ритма, поэтому не стоит голодать, поститься или садиться на суровую диету – лучше просто урезать порции, это тоже даст необходимый результат.

5 ноября – 1-2 лунные дни, новолуние в знаке Скорпиона

День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни.

6 ноября – 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

День не подходит для похудения.

7 ноября – 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

День не подходит для похудения.

8 ноября – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

Нейтральный день для похудения.

9 ноября – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит.

10 ноября – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.

11 ноября – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День благоприятен для похудения. Лечебное голодание – разумеется, назначенное лечащим врачом – не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.

12 ноября – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

День не подходит для похудения. Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – не станет причиной потери лишних килограммов, но поможет очистить организма от шлаков и токсинов.

13 ноября – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

День не подходит для похудения. Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

14 ноября – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.

15 ноября – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит.

16 ноября – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев и витаминных отваров.

17 ноября – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца

День не подходит для похудения.

18 ноября – 15-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца

День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

19 ноября – 16-й лунный день, полнолуние в знаке Тельца

Нейтральный день для похудения. При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

20 ноября – 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

Хороший день для похудения. В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.

21 ноября – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм.

22 ноября – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День неблагоприятен для похудения.

Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.

23 ноября – 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День благоприятен для похудения. Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом.

24 ноября – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День не подходит для похудения.

25 ноября – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День нейтрален для похудения. Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри.

26 ноября – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься, заранее заручившись благословением лечащего врача.

27-28 ноября – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

24-й лунный день, который растянется почти на два дня, не подходит для похудения.

29 ноября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.

30 ноября – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

День благоприятен для похудения – можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.

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