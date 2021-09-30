Лунная диета на октябрь 2021: календарь питания на каждый день

Лунная диета на октябрь 2021: календарь питания на каждый день

Луна оказывает серьезное влияние на процессы, происходящее в нашем организме, и на похудение – прежде всего.

Лунные дни – лучшее руководство по избавлению от лишнего веса, поэтому именно с ними нужно сверять свой график похудения. О том, какие дни благоприятны для этого, а какие – нет, расскажет лунный календарь похудения.

1 октября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День благоприятен для похудения. Тем, в чьи планы входит избавление от лишних килограммов рекомендуется пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, проводить такие "эксперименты" можно только после разрешения лечащего врача.

2 октября – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

Благоприятный день для похудения – можно садиться на диету, голодать и поститься. В этот день организм легче отдает, чем принимает, поэтому рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов. Тем, кто не собирается придерживаться радикальных систем питания, необходимо питаться умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей.

3 октября – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День не подходит для похудения.

4 октября – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День не подходит для похудения.

5 октября – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День благоприятен для похудения. Однако важно знать, что организм сегодня не приветствует резкого изменения пищевого ритма, поэтому не стоит голодать, поститься или садиться на суровую диету – лучше просто урезать порции, это тоже даст необходимый результат.

6 октября - 30-1 лунный день, новолуние в знаке Весов

Для похудения день неблагоприятен.

7 октября – 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов

День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни.

Те, кто не настроен на потерю лишних килограммов, вполне может позволить себе гастрономические излишества, но при этом необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов.

8 октября – 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона

День не подходит для похудения.

9 октября – 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона

День не подходит для похудения.

10 октября – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

Нейтральный день для похудения.

11 октября – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит.

12 октября – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.

13 октября – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для похудения.

Лечебное голодание – разумеется, назначенной лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы. Тем, кто не намерен отказываться от пищи, рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться долгое время.

14 октября – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения. Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – не станет причиной потери лишних килограммов, но поможет очистить организма от шлаков и токсинов.

15 октября – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения.

Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, может стать причиной серьезного недуга.

16 октября – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.

17 октября – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

Нейтральный день для похудения.

18 октября – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

День не подходит для похудения, поэтому не стоит мучить себя отказом от еды. Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев и витаминных отваров.

19 октября – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

День не подходит для похудения.

20 октября – 15-й лунный день, полнолуние в знаке Овна

День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

21 октября – 16-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

Нейтральный день для похудения. При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

22 октября – 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

Хороший день для похудения.

В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.

23 октября – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить ее зеленью, овощами и фруктами.

24 октября – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День неблагоприятен для похудения.

Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.

25 октября - 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День благоприятен для похудения.

Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом, иначе вместо пользы они могут нанести здоровью вред.

26 октября – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День не подходит для похудения.

27 октября – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День нейтрален для похудения.

Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри, но и переедать категорически не рекомендуется – рацион должен быть легким и одновременно питательным.

28 октября – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься, заранее заручившись благословением лечащего врача.

Тем, в чьи планы такие радикальные меры, как пост и голодание, не входят, необходимо хотя бы соблюдать умеренность в питании: переедать не рекомендуется ни в коем случае – лишние граммы вызовут дискомфорт и осядут в желудке ненужной тяжестью.

29-30 октября – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

24-й лунный день, который растянется почти на два дня, не подходит для похудения.

31 октября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.

Прогнозы на октябрь 2021:

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