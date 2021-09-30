Лунная диета на октябрь 2021: календарь питания на каждый день

Луна оказывает серьезное влияние на процессы, происходящее в нашем организме, и на похудение – прежде всего.
Лунные дни – лучшее руководство по избавлению от лишнего веса, поэтому именно с ними нужно сверять свой график похудения. О том, какие дни благоприятны для этого, а какие – нет, расскажет лунный календарь похудения.
1 октября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва
День благоприятен для похудения. Тем, в чьи планы входит избавление от лишних килограммов рекомендуется пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, проводить такие "эксперименты" можно только после разрешения лечащего врача.
2 октября – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва
Благоприятный день для похудения – можно садиться на диету, голодать и поститься. В этот день организм легче отдает, чем принимает, поэтому рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов. Тем, кто не собирается придерживаться радикальных систем питания, необходимо питаться умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей.
3 октября – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы
День не подходит для похудения.
4 октября – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы
День не подходит для похудения.
5 октября – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы
День благоприятен для похудения. Однако важно знать, что организм сегодня не приветствует резкого изменения пищевого ритма, поэтому не стоит голодать, поститься или садиться на суровую диету – лучше просто урезать порции, это тоже даст необходимый результат.
6 октября - 30-1 лунный день, новолуние в знаке Весов
Для похудения день неблагоприятен.
7 октября – 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов
День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни.
Те, кто не настроен на потерю лишних килограммов, вполне может позволить себе гастрономические излишества, но при этом необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов.
8 октября – 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона
День не подходит для похудения.
9 октября – 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона
День не подходит для похудения.
10 октября – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца
Нейтральный день для похудения.
11 октября – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца
Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит.
12 октября – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога
День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.
13 октября – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога
День благоприятен для похудения.
Лечебное голодание – разумеется, назначенной лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы. Тем, кто не намерен отказываться от пищи, рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться долгое время.
14 октября – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея
День не подходит для похудения. Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – не станет причиной потери лишних килограммов, но поможет очистить организма от шлаков и токсинов.
15 октября – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея
День не подходит для похудения.
Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, может стать причиной серьезного недуга.
16 октября – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.
17 октября – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
Нейтральный день для похудения.
18 октября – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
День не подходит для похудения, поэтому не стоит мучить себя отказом от еды. Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев и витаминных отваров.
19 октября – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна
День не подходит для похудения.
20 октября – 15-й лунный день, полнолуние в знаке Овна
День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.
21 октября – 16-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца
Нейтральный день для похудения. При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.
22 октября – 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца
Хороший день для похудения.
В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.
23 октября – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов
День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить ее зеленью, овощами и фруктами.
24 октября – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов
День неблагоприятен для похудения.
Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.
25 октября - 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов
День благоприятен для похудения.
Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом, иначе вместо пользы они могут нанести здоровью вред.
26 октября – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака
День не подходит для похудения.
27 октября – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака
День нейтрален для похудения.
Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри, но и переедать категорически не рекомендуется – рацион должен быть легким и одновременно питательным.
28 октября – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва
День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься, заранее заручившись благословением лечащего врача.
Тем, в чьи планы такие радикальные меры, как пост и голодание, не входят, необходимо хотя бы соблюдать умеренность в питании: переедать не рекомендуется ни в коем случае – лишние граммы вызовут дискомфорт и осядут в желудке ненужной тяжестью.
29-30 октября – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва
24-й лунный день, который растянется почти на два дня, не подходит для похудения.
31 октября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы
День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.
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