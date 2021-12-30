Лунная диета на январь 2022: календарь питания на каждый день

Лунная диета на январь 2022: календарь питания на каждый день

Луна оказывает серьезное влияние на процессы, происходящее в нашем организме, и на похудение – прежде всего.

Лунные дни – лучшее руководство по избавлению от лишнего веса, поэтому именно с ними нужно сверять свой график похудения. О том, какие дни благоприятны для этого, а какие – нет, расскажет лунный календарь похудения на январь 2022 года.

1 января – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца

День не подходит для похудения.

2 января - 29, 1 лунные дни, полнолуние в знаке Козерога

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День благоприятен для похудения. Однако важно знать, что организм сегодня не приветствует резкого изменения пищевого ритма, поэтому не стоит голодать, поститься или садиться на суровую диету – лучше просто урезать порции, это тоже даст необходимый результат.

3 января – 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни.

4 января – 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения.

5 января – 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

День не подходит для похудения.

6 января – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

Нейтральный день для похудения.

7 января – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

Нейтральный день для похудения, тем не менее голодать и поститься сегодня не стоит.

8 января – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

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День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.

9 января – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

День благоприятен для похудения. Лечебное голодание – разумеется, назначенное лечащим врачом – не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.

10 января – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Овна

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День не подходит для похудения. Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – не станет причиной потери лишних килограммов, но поможет очистить организма от шлаков и токсинов.

11 января – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца

День не подходит для похудения. Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

12 января – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Тельца

День благоприятен для похудения. Лучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.

13 января – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецов

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не рекомендуется.

14 января – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецов

Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев и витаминных отваров.

15 января – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Близнецов

День не подходит для похудения.

16 января – 15-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака

День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

17 января – 16-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака

Нейтральный день для похудения. При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

18 января – 17-й лунный день, полнолуние в знаке Льва

Хороший день для похудения. В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи.

19 января – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм.

20 января – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День неблагоприятен для похудения.

Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.

21 января – 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День благоприятен для похудения. Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом.

22 января – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День не подходит для похудения.

23-24 января – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

22-й лунный день, который растянется на двое суток, нейтрален для похудения. Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри.

25 января – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона

День благоприятен для похудения – можно начинать голодать и поститься, заранее заручившись благословением лечащего врача.

26 января – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона

День не подходит для похудения.

27 января – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца

День благоприятен для похудения. Лучший результат даст пост и лечебное голодание– отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.

28 января – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца

День благоприятен для похудения – можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.

29 января – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца

Неблагоприятный день для похудения.

30 января – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Козерога

День не подходит для похудения.

31 января – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для похудения.

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