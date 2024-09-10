Лунное затмение 18 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

18 сентября 2024 нас ждет Лунное затмение, которое связано с получением результата, завершением, принятием решений. Подводятся итоги предыдущих 6 месяцев, что позволит нам перейти в новое пространство с новыми задачами и целями.

Затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. В такие периоды общество погружается в атмосферу непонимания и непредсказуемости, размываются границы реальности. В жизнь приходят кармические партнёры и ситуации, повторяются события, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Осенний коридор затмений 18 сентября – 2 октября происходит на фоне гармоничной кофигурации "Бисекстиль", в которую входят три высших планеты – Уран, Нептун и Плутон! Вселенная дает нам всем некий аванс, шанс изменить свою жизнь к лучшему. Формируются подходящие обстоятельства для того, чтобы избежать мировой катастрофы. Эта конфигурация свидетельствует о больших потенциальных способностях к позитивным изменениям, активна до 20 ноября 2024 года. И это время великих эпохальных перемен планетарного масштаба.

Нептун на вершине "Бисекстиля" задает тон проявлению всей конфигурации. Это планета духовности, всего того, что невозможно объяснить логически. Достаточно динамичная конфигурация, вызывающая потребность в коллективной деятельности, формирует коллективное сознание. Изменения, которые будут происходить осенью 2024 года могут затрагивать политические режимы, идеологии, социальные структуры.

Лунное затмение произойдет в 05:44 (gmt+3) в 26⁰ градусе знака Рыбы – это знак, завершающий Зодиак, что усилит трансформационный потенциал затмения. Поэтому, что-то может уходить из нашей жизни, меняться обстоятельства и привычные условия. Могут открыться какие-то тайны и секреты, неожиданно проявиться скрытые аспекты жизни других людей. А если вам есть, что скрывать, то это также может стать достоянием общественности.

Лунное затмение всегда происходит в полнолуние, отвечает за завершение циклов и переосмысление. А Рыбы – знак глубокой интуиции, творчества, мистики, уединения и духовности. Соответственно, обострение экстрасенсорных способностей и прилив вдохновения ощущают многие люди. Стоит обращать внимание на свои сны, случайные совпадения, внезапные предчувствия, поскольку мир вокруг становится более «говорящим».

Считается, что затмения являются фактором фатальности, что открываются деструктивные порталы. Внешний фон, давящий в такие периоды, поэтому люди пытаются найти выход из тупика, нервничают, в связи с чем принимаются неверные решения. Но, главное в это время сохранять спокойствие, а окончательные выводы делать уже после завершения коридора затмений. Таким образом, с помощью личной энергии, каждый может задать себе мощный позитивный вектор.

Луна светит отражённым светом Солнца, поэтому, когда Земля находится между Солнцем и Луной, Луна попадает в тень Земли и перестаёт светить — наступает лунное затмение или полнолуние. В период лунного затмения работа идет над собственным развитием, легче отказаться от вредных привычек, оставить в прошлом то, что тяготит. Скрытые проблемы становятся явными и требуют разрешения.

Напротив знака Рыбы находится знак Девы – это ось служения. Затмение в одном из знаков всегда влияет также и на противоположный. Лунное затмение 18 сентября принесет судьбоносные события:

представителям знака Рыбы III декады зодиакального месяца (с 10 – 11 по 21 – 22 числа марта);

представителям знака Девы III декады зодиакального месяца (с 10 – 11 по 21 – 22 числа сентября);

представители всех знаков Зодиака, у кого натальные планеты попадают в зону III декады (с 20⁰ по 30⁰) знаков Дева и Рыбы.

Если дата рождения попадает в нижеприведенные интервалы, то ваши натальные затмения относятся к серии Сароса 8S. Сложная серия, несет в себе потенциал расставания, окончания, физического повреждения. Жителям Украины необходимо быть особенно осторожными, поскольку агрессия со стороны РФ не утихает. Затмения осени 2024, также принадлежат этой серии Сароса:

11 марта – 4 сентября 1952

23 марта – 15 сентября 1970

2 апреля – 25 сентября 1988

13 апреля – 7 октября 2006

24 апреля – 17 октября 2024

Граничные даты могут меняться в пределах нескольких дней. Когда повторяется натальная серия Сароса в транзитных затмениях, в жизни людей, имеющих эту серию, происходят судьбоносные события разного характера. Сейчас пришла очередь людей, имеющий серию Сароса 8S, которая еще повторится 2042 году. Т.е. события, начавшиеся в коридор затмений 18 сентября – 2 октября, могут иметь долгосрочные последствия для таких людей.

То, что происходит в коридор затмений, развивается как минимум ближайшие 6 месяцев после него. Поэтому не стоит торопить события, важно посмотреть на происходящее под другим углом и поразмышлять над тем, к каким поступкам и решениям вас подталкивают обстоятельства.

Затмения всегда происходят вблизи Лунных Узлов, которые показывают вектор развития. Завершая очередной полугодовой цикл, мы подводим итоги прожитого и готовимся открыть новую жизненную страницу. У каждого свой гороскоп, но общие тенденции во второй декаде сентября, будут именно об этом. Это лучшее время для очищения, избавление от блоков, от старого и бесперспективного, чтобы открыть для себя возможности.

Лунное затмений 18 сентября указывает на лишний груз, который нас слишком заземляет и не даёт возможности подняться выше. Новые космические энергии вносят свои коррективы в наши планы. Поэтому во второй декаде сентября желательно завершить старые дела, распрощаться с отжившими свой век проектами, и открыться будущему.

Символически знак Рыбы – это океан, как аналогия со знаком Рыбы наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала, собранного всем Зодиаком. Следующим после Рыб идет знак Овна, что указывает на новый цикл, новый виток нового уровня развития.

Лунное затмение в Рыбах, в некоторой степени, отгораживает от внешней жизни, полностью погружает в эмоциональные процессы, помогает понять глубокие, истинные причины. В глобальных масштабах, в этот период человечество строит надежную переправу в неведомое, что помогает сделать наше существование более осмысленным.

Читайте также: