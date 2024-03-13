Лунное затмение 25 марта 2024 года: что нас ждет в это время

Лунное затмение, которое произойдет 25 марта открывает весенний сезон затмений 2024 и акцентирует принцип знака Весы – это социальные взаимоотношения, партнерство, сотрудничество, а также любые официальные союзы, брак, в том числе. Весенние затмения этого года изменят жизнь представителей кардинального Креста – Овнов, Раков, Весов, Козерогов.

Лунное затмение произойдет 25 марта в 5-м градусе знака Весы в в 09:13 по киевскому времени на Нисходящем Лунном Узле, которое можно назвать "освобождение", рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Нисходящий или южный узел – это то, что уходит, это прошлое, то что не имеет продолжения. Поэтому в это затмение можно избавиться от сдерживающих обстоятельств, от того, что мешает и блокирует дальнейшее развитие. Закроет весенний коридор затмений солнечное затмение 8 апреля в знаке Овна.

Затмения – особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. Часто астрологи называют затмения фактором фатальности, но фатальными затмения являются далеко не для всех. И не всегда фатальность – это плохо, с точки зрения астрологии. Фатальность – это неизбежность, то есть неизбежный взлет и успех или неизбежное падение и кризис.

Затмения по оси кардинальных знаков Зодиака Овен – Весы станут катализаторами переломных событий в жизни многих людей и совершенно необязательно они будут негативными. Все зависит от натальной карты и индивидуальной прогностики. Затмение – это временное угасание источника света.

Важный год предстоит, если день рождения попадает в этот коридор затмений. Поднимаются кармические темы по сфере взаимоотношений, партнёры чаще раздражают друг друга, проявляют нетерпение, появляется склонность разыгрывать драму из-за пустяков. Внимательно отслеживайте происходящие с вами ситуации, встречи, предложения, мысли – затмение подчёркивает значимые моменты. Измените свою жизнь сейчас. Старайтесь закрыть долги, не реагируйте на внешние раздражители, избегайте выяснения отношений в этот период, иначе ссоры могут затянуться на 9 и даже 18 лет, а нанесённые обиды будут иметь эффект бумеранга.

Лунное затмение наступает в полнолуние вблизи Лунных Узлов (до 18º орбис). Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, а Земля находится между светилами. В такие дни важен баланс внутреннего и внешнего. В Лунное затмение по Луне происходит дисбаланс, противостояние.

В Лунное затмение Луны нет и роль ночного светила выполняет Солнце. Лунное затмение можно охарактеризовать как затмение Души – нет Луны и много Солнца. Луна – это внутреннее, скрытое, эмоции, интуиция. Солнце – это Сознание, ясность, воля, личность, внешнее, демонстрация.

В лунное затмение ощущается нехватка эмоций, сложности проявления интуиции, опустошенность внутреннего мира. Уязвленное самолюбие компенсируется обилием воли, демонстрацией явных качеств. Проявить эмоции мы можем демонстрацией Солнечных качеств, что не является естественным. В ближайшие дни до и после лунного затмения 25 марта необходимо отказаться от старого, в том числе, от разного рода зависимостей. Надо менять свое отношение к дому, к семье, устранять блоки в отношениях с Родом.

Затмение на Нисходящем или Южном Узле – то, что человеку понятно, известно, привычно. Это уже пройдено и знакомо. В прошлом было ощущение ясности, но это вымышленная надежность. В лунное затмение этого чувства нет, а прошлое ясно и понятно. В затмение на Южном Узле, не нужно копаться в прошлом – оно затягивает.

Следует помнить о том, что затмения оказывают влияние на внешние события гораздо в большей степени, чем на жизнь отдельного человека. Однако, если коридор затмений задевает чувствительные точки личного гороскопа, то изменения, обусловленные влиянием затмений, будут судьбоносными. Главное правильно понять, какие подсказки посылает Вселенная, к чему подталкивает конкретного человека. Знание своей натальной карты помогает подготовиться к сложным периодам, а также не упустить счастливые шансы.

Каждое затмение занимает свое место в определенном семействе, которые имеют свои характеристики. Эти семейства затмений связаны с определенными промежутками времени, которые называют циклами Сароса, имеющих начало, середину и завершение. Их открыли вавилоняне. С древних времен затмения производили на человека неизгладимое впечатление, у некоторых народов это ассоциировалось с какими-то мистическими фатальными процессами.

Любой цикл Сароса длится примерно 1200 – 1300 лет. Начинается в определенный момент времени на северном или южном полюсе в момент солнечного затмения, т.е. в новолуние и обозначается соответствующей буквой N (север) или S (юг). И, таким образом, эта серия Сароса имеет карту рождения. Каждое солнечное затмение и сопровождающее его лунное затмение, будет выражать характеристики серии Сароса, к которой принадлежат эти затмения.

Весенний коридор затмений 25 марта – 8 апреля относится к серии Сароса 8 N, отличительные черты данной серии Сароса – изобретательность и искры гениальности. В предыдущие годы затмения данной серии Сароса были с 11 по 25 февраля 1952, с 21 февраля по 7 марта 1970, с 3 по 18 марта 1988, с 14 по 29 марта 2006 года. Люди, рожденные в эти интервалы времени, а также в течение 5 – 6 месяцев до вышеперечисленных периодов, имеют натальные затмения серии Сароса 8 N. А это значит, что события весны 2024 года имеют огромное значение для вас и закладывают фундамент на долгий период времени, как минимум на 9 – 10 лет, а то и на все 18 – 19.

Конечно, в первую очередь затмения прочувствуют солнечные и лунные представители Овна и знака Весы, а также все, у кого планеты в первых 10 градусах этих зодиакальных знаков. Безусловно, тяжелее тем, кто родился с 22-23 сентября по 22 октября и с 20-21 марта по 31 марта. Границы знаков Зодиака меняются в зависимости от года, географических координат, времени рождения. В лунное затмение следует уделить внимание пищеварительной и мочеполовой системе, женскому здоровью. Луна отвечает за эти органы и системы, обостряются хронические заболевания. В организме человека Меркурий характеризует кишечник и период коридора затмений, с 1 апреля переходит в ретроградное движение. Поэтому возможны разного рода неприятности, велика вероятность отравлений некачественными продуктами питания.

В коридор затмений можно заложить правильный вектор развития до следующего сезона затмений. Очень важны позитивные мысли в затмение, эффективны коррекции, энергетические практики, но желания должны быть искренними и страстными. Таким образом с помощью личной энергии мы сами себе можем создать мощный позитивный поток, открываем нужные двери, поэтому очень важно встретить затмение в спокойном, одухотворенном состоянии.

В лунное затмение стоит избавляться от всего, что мешает, ведь это и есть полнолуние, после которого начинается период убывающей Луны. А уже в солнечное затмение стоит закладывать свою личную программу самореализации на ближайшие шесть месяцев.

Лунное затмение имеет отношение к внутренней жизни человека, поэтому перемены могут коснуться структуры и отношение в семье, взаимоотношений с родителями. Возможно, кто-то из родных поменяет статус и это событие значительно повлияет на всю семью. Многие будут заняты и разрешением своего внутреннего конфликта, когда нужно будет выбирать между чувствами и разумом.

В лунное затмение много сознания, то есть Солнца много, а чувств и эмоций, которые характеризует Луна, мало. В целом это способствует принятию правильных решений в социальной сфере, а в домашней обстановке эмоциональная сдержанность и категоричность, не дает возможности создать теплую семейную атмосферу.

В лунное затмение 25 марта необходимо закрыть устаревшие темы и не тянуть в будущее то, что больше не приносит удовлетворение. Это необычное полнолуние – здесь все искажено. В лунное затмение можно разбудить в себе какие-то дремлющие проблемы, которые могут привести в затяжные конфликты. То есть нужно понимать, что затмения – это периоды искажений. С одной стороны, в полнолуние у нас много эмоций, много чувств. Но именно в лунное затмение, которое всегда происходит в полнолуние, нет этих чувств и эмоций, душевной теплоты.

В сезоны затмений каждый получает то, что заслуживает. Поэтому необходимо следить за происходящим своей жизни, прислушиваться к своей интуиции, а ключевое значение будет иметь наше отношения к происходящему.

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