Лунное затмение в Рыбах 28 августа 2026 / © Credits

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28 августа в 07:13 (gmt+3) происходит лунное затмение в знаке Рыб, которое связано с завершением старых сюжетов, пересмотром эмоциональных привязанностей и необходимостью отпустить то, что больше не имеет прежнего значения. Это не столько время для резкого старта, сколько период, когда становится понятно, что необходимо изменить, прекратить или оставить в прошлом, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Затмение происходит на восходящем Лунном узле, поэтому его символика связана не только с завершением, но и с направлением дальнейшего движения. События могут подталкивать человека туда, куда он раньше не решался идти. Иногда перемены будут происходить не по собственному плану, а через обстоятельства, которые заставят отказаться от привычного маршрута. Важным становится не желание сохранить всё как было, а способность увидеть, куда действительно стоит двигаться дальше.

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20 августа становится важной переходной точкой между двумя затмениями. С этого момента энергетический фон постепенно меняется: влияние солнечного затмения 12 августа начинает ослабевать, а внимание событий всё больше смещается к лунному затмению 28 августа. Это середина коридора затмений, когда один процесс уже прошёл свою кульминацию, но следующий ещё только набирает силу.

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Первая половина августа могла приносить неожиданные повороты, новые обстоятельства и ситуации, которые заставляли быстро реагировать. После 20 августа становится легче увидеть результаты того, что произошло вблизи солнечного затмения. События начинают получать продолжение, а принятые ранее решения показывают свои первые последствия.

20 августа хорошо использовать как точку пересмотра планов и возрождения после кризиса. Луна в этот день в знаке Скорпиона позволяет произвести глубокие трансформации. Можно вернуться к вопросам, которые возникли в первой половине месяца, посмотреть на них без первоначальных эмоций и оценить, какие решения действительно имеют перспективу. Необязательно сразу ставить окончательную точку — иногда гораздо полезнее увидеть направление и дать событиям немного времени.

Срединная дата между затмениями — это своеобразная пауза между двумя этапами. Она позволяет оглянуться на то, что уже произошло, и одновременно подготовиться к тому, что ещё только приближается. Поэтому 20 августа лучше воспринимать не как обычный день, а как момент настройки перед второй половиной коридора затмений.

После 20 августа пространство постепенно начинает подводить к кульминации 28 августа. То, что было запущено в первой половине месяца, получает дальнейшее развитие, а скрытые противоречия могут становиться всё заметнее. Поэтому последние дни перед лунным затмением лучше использовать для наблюдения, анализа и освобождения от того, что больше не должно переходить с вами в следующий этап.

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Знак Рыбы, в котором происходит последнее затмение предыдущего 1,5 годового цмкла, ставит жирные точки и освобождает по некоторым вопросам эмоциональной сферы. Уходят в прошлое воспоминания, нереальные мечты и иллюзии. Поэтому затмение может особенно сильно проявиться там, где мы долго жили надеждами, закрывали глаза на очевидное или продолжали ждать изменений от людей и обстоятельств, которые уже не могли дать прежнего результата.

У каждого может проявиться своя тема. Для одного человека это будет завершение отношений, которые давно держались только на воспоминаниях. Для другого — отказ от роли спасателя, когда приходится постоянно решать чужие проблемы. Кто-то поймёт, что устал соответствовать чужим представлениям о себе. А кому-то придётся пересмотреть планы, связанные с работой, переездом, финансами или образом жизни.

Особенно важным становится вопрос личных границ. Рыбы легко растворяют границу между «моё» и «чужое». Поэтому в этот период можно особенно ясно увидеть, где вы помогаете человеку добровольно, а где уже несёте ответственность за то, что вообще не обязаны решать. Иногда освобождение начинается не с внешнего события, а с простого решения перестать делать то, что давно истощает.

Это затмение может вывести наружу скрытые обстоятельства. То, что долго оставалось за кадром, способно стать очевидным. Могут обнаружиться детали, о которых человек не знал, проявиться настоящие мотивы окружающих или измениться отношение к ситуации, которая прежде казалась однозначной.

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Особенность лунного затмения 28 августа заключается ещё и в том, что оно происходит на фоне повышенной нестабильности последних дней месяца.

28 августа Меркурий образует напряжение с Ураном, причём Меркурий управляет знаком Близнецов, где находится Уран. А значит информационное пространство очень искажено.

29 августа Солнце образует напряжённый аспект с Ураном, усиливая непредсказуемость и желание освободиться от ограничений.

Поэтому 28-29 августа особенно важно не действовать из состояния паники. Если обстоятельства внезапно меняются, сначала стоит собрать информацию, проверить факты и только потом принимать решение. Резкий поворот ещё не означает, что он ведёт в неправильную сторону. Иногда именно неожиданное событие помогает выйти из ситуации, которая давно зашла в тупик.

Лунное затмение может стать своеобразной проверкой на способность отличать мечту от реальной возможности. При этом не стоит бояться перемен. Затмение на восходящем узле имеет выраженный вектор движения вперёд. Оно может показать направление, которое сначала кажется непривычным или даже пугающим, но именно оно постепенно приводит к новым возможностям.

Особенно внимательно стоит относиться к собственным ощущениям и повторяющимся сигналам. Если одна и та же тема возвращается несколько раз, если обстоятельства настойчиво заставляют пересматривать один и тот же вопрос, возможно, именно здесь находится главная точка перемен.

Но затмение — не лучший момент для попытки контролировать каждую деталь будущего. Чем сильнее человек цепляется за старый сценарий, тем тяжелее ему увидеть новые варианты. Сейчас полезнее оставить пространство для развития событий и не требовать от себя мгновенной определённости.

Лунное затмение в Рыбах завершает один эмоциональный цикл и одновременно открывает пространство для другого. Оно помогает увидеть, какие мечты действительно принадлежат вам, какие отношения имеют будущее, какие обязательства стали лишними и куда стоит направить силы. И если первые перемены окажутся неожиданными, это не обязательно плохой знак. Возможно, жизнь просто начинает выводить вас из привычной точки в новое пространство.

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