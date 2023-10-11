Лунное затмение 28 октября 2023 года: что нас ждет в это время

Осенний сезон затмений завершается лунным затмением 28 октября в 23:14 в Тельце на Восходящем Лунном узле. К этому астрологическому событию уже обозначаются новые задачи, как минимум, на ближайшие 6 месяцев. Солнце затмило Луну, а это значит, что интуиция практически на нуле – для решения вопросов необходимо применять логику.

Телец – самый материальный знак Зодиака. Затмение в этом знаке будет вносить суматоху, сбивать с толку, ориентируя порой на покупку ненужного и некачественного товара. Старайтесь экономить ресурсы, как физические, так и финансовые, сначала взвешивать все за и против, а уж потом предпринимать какие-либо действия. В то же время, хорошо работает поговорка: "скупой платит дважды", рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Период растущей Луны в этот раз очень непростой, поскольку он является коридором затмений. Но уже после лунного затмения 28 октября, постепенно жизнь войдет в привычное русло. Чтобы не было разочарований в этот день, во второй половине октября стоит соизмерять свои приобретения с необходимостью, смыслом, количеством и качеством.

C 27 по 29 октября лучше не заниматься делами, которые имеют для вас очень большое значение. Лунным затмением в Тельце управляет Венера, перемещающаяся по знаку Девы, где имеет слабый статус. В этом же знаке находится негативная кармическая точка – Черная Луна, что способствует паталогическому накопительству, усиливает желание запастись на будущее.

Очень важно в это лунное затмение выдерживать внутренний баланс в сложных ситуациях, выстаивать взаимоотношения и не прогибаться, отклоняясь от своей сути. Не предавайте себя, свои устремления и свои принципы! Следующее затмение в Тельце будет 30 октября 2031 года.

Лунное затмение 28 октября 2023 завершает некий двухлетний цикл, связано с серией Сароса 7 S, которая имеет тяжелую энергетику. Ниже приведены годы данной серии Сароса:

21 августа 1933 Солнечное затмение во Льве

04 сентября 1933 Лунное затмение в Рыбах

01 сентября 1951 Солнечное затмение в Деве

17 августа 1951 Лунное затмение в Водолее

11 сентября 1969 Солнечное затмение в Деве

27 августа 1951 Лунное затмение в Рыбах

23 сентября 1987 Солнечное затмение в Деве

07 октября 1987 Лунное затмение в Овне

03 октября 2005 Солнечное затмение в Весах

17 октября 2005 Лунное затмение в Овне

14 октября 2023 Солнечное затмение в Весах

28 октября 2023 Лунное затмение в Тельце

25 октября 2041 Солнечное затмение в Скорпионе

08 ноября 2041 Лунное затмение в Тельце

Лунное затмение 28 октября 2023 в интересах будущего, поскольку оно будет на Восходящем Лунном узле. Ближайшие дни до и после затмения желательно посвятить переосмыслению, по возможности завершению или выведению на новый уровень масштабных дел и проектов, начатых с конца 2021 года.

Осенний сезон затмений 2023 несет в себе кардинальные изменения, которые могут развернуть жизнь и мировоззрение на 180 градусов. В это время стоит проявлять максимальную внимательность к происходящим событиям, беречь взаимоотношения и ресурсы, учиться быть честными.

Лунное затмение происходит только в полнолуние. 28 октября в 23:14 по киевскому времени Луна будет находиться в знаке Тельца, а Солнце в знаке Скорпиона. Это Полнолуние настраивает нас на преобразование и трансформацию своих зон комфорта, того к чему мы привыкли и что незаметным образом встроилось в нашу жизнь. Телец ориентирует на уют, стабильность, постоянство, терпение и выдержку. Скорпион готов биться за свою территорию, за то, что нравится, чего хочется. Эти два знака окрашивают лунное затмение (полнолуние) бескомпромиссностью, решимостью и волей при достижении своей цели. Но также способствует увеличению стрессов, повышает вероятность сложных и экстремальных ситуаций.

Предстоящее затмение в Тельце, в первую очередь, ощутят те, кто имеет личностные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) или куспиды домов с 1° по 10° Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея. Женщины и дети также больше подвержены влиянию лунного затмения. Если вы попали в список "счастливчиков", то обязательно соблюдайте технику безопасности. Этих основных правил важно придерживаться и тем, кто не знает особенностей своей натальной карты:

Внимательно отслеживайте происходящие с вами ситуации, встречи, предложения, мысли. Затмение подчеркивает значимые моменты.

Перенесите начало новых проектов и заключение крупных сделок. Риск – дело благородное, но не в период затмений!

Не принимайте важных решений. Не торопитесь! Скорее всего, внести изменения не получится! Неожиданно посетившим идеям, дайте время на обдумывание.

Разберитесь в себе: эмоциях, реакциях, мыслях и чувствах.

Избавьтесь от старого ненужного, негативного. Устройте генеральную уборку.

Самое время отказаться от вредных привычек. Перестаньте заедать или запивать внутренние конфликты. Измените свою жизнь сейчас!

Постарайтесь закрыть долги. Не реагируйте на внешние раздражители, избегайте выяснения отношений в этот период. Ссоры могут затянуться на 9 или даже 18 лет, а нанесенные обиды – иметь эффект бумеранга.

Следим за самочувствием и здоровьем. Профилактика хронических заболеваний обязательна!

Серьезные манипуляции с внешностью лучше перенести. Исключение: экстренные случаи.

Несмотря на эмоциональную сложность в это полнолуние есть возможность ощущать внутреннею душевность. Помогать выдерживать общий ритм жизни будет порядок, в том числе и в доме, общение с внутренне зрелыми людьми, мудрость поколений, занятия нестандартным творчеством. В день затмения и полнолуния хорошо уделить время для внутренней работы, выдохнуть все заботы дня и в момент полнолуния настроиться на позитивную энергетику.

Затмения обусловлены солнечно-лунными циклами, но про природе своего проявления, отличаются друг от друга. Солнечное затмение всегда влияет на нашу внешнюю деятельность. В это время люди чаще совершают импульсивные, необдуманные поступки, пытаются успеть всё и сразу, создают атмосферу суеты и хаоса. Особенно сильно Солнце влияет на мужчин: они становятся более вспыльчивыми, нетерпимыми, а их характер превращается в бомбу замедленного действия.

Лунное затмение влияет на наше внутреннее состояние. Многие чувствуют себя обессилено, вспоминают прошлые ошибки, впадают в апатичные и депрессивные состояния. В эти дни сложно формулировать мысли, в голове появляется туман, хочется скрыться от всех и побыть в одиночестве.

Особенно сильно Луна влияет на женщин и детей: появляется плаксивость, мнительность, тревожность.

Сезоны затмений способствуют быстрым и глубоким изменениям во всех областях жизни и деятельности человека. Являются катализаторами мировых процессов, трансформируют системы международных взаимоотношений. Это время кризисных событий, но ведь кризис помогает расти, очищаться от старого и бесперспективного с последующим формированием новой реальности. Это просто очередной этап эволюции. И если кто-то не готов к изменению и росту, есть большие риски осложнить свою жизнь. Поэтому практично и прагматично подходим к таким сложным периодам, извлекаем опыт и хорошо усваиваем жизненные уроки. Осознанность, психологическая зрелость, любовь к себе – это про Личность!

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