Лунное затмение 28 октября 2023 года: что нас ждет в это время

Осенний сезон затмений завершается лунным затмением 28 октября в 23:14 в Тельце на Восходящем Лунном узле. К этому астрологическому событию уже обозначаются новые задачи, как минимум, на ближайшие 6 месяцев. Солнце затмило Луну, а это значит, что интуиция практически на нуле – для решения вопросов необходимо применять логику.
Телец – самый материальный знак Зодиака. Затмение в этом знаке будет вносить суматоху, сбивать с толку, ориентируя порой на покупку ненужного и некачественного товара. Старайтесь экономить ресурсы, как физические, так и финансовые, сначала взвешивать все за и против, а уж потом предпринимать какие-либо действия. В то же время, хорошо работает поговорка: "скупой платит дважды", рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).
Период растущей Луны в этот раз очень непростой, поскольку он является коридором затмений. Но уже после лунного затмения 28 октября, постепенно жизнь войдет в привычное русло. Чтобы не было разочарований в этот день, во второй половине октября стоит соизмерять свои приобретения с необходимостью, смыслом, количеством и качеством.
C 27 по 29 октября лучше не заниматься делами, которые имеют для вас очень большое значение. Лунным затмением в Тельце управляет Венера, перемещающаяся по знаку Девы, где имеет слабый статус. В этом же знаке находится негативная кармическая точка – Черная Луна, что способствует паталогическому накопительству, усиливает желание запастись на будущее.
Очень важно в это лунное затмение выдерживать внутренний баланс в сложных ситуациях, выстаивать взаимоотношения и не прогибаться, отклоняясь от своей сути. Не предавайте себя, свои устремления и свои принципы! Следующее затмение в Тельце будет 30 октября 2031 года.
Лунное затмение 28 октября 2023 завершает некий двухлетний цикл, связано с серией Сароса 7 S, которая имеет тяжелую энергетику. Ниже приведены годы данной серии Сароса:
21 августа 1933 Солнечное затмение во Льве
04 сентября 1933 Лунное затмение в Рыбах
01 сентября 1951 Солнечное затмение в Деве
17 августа 1951 Лунное затмение в Водолее
11 сентября 1969 Солнечное затмение в Деве
27 августа 1951 Лунное затмение в Рыбах
23 сентября 1987 Солнечное затмение в Деве
07 октября 1987 Лунное затмение в Овне
03 октября 2005 Солнечное затмение в Весах
17 октября 2005 Лунное затмение в Овне
14 октября 2023 Солнечное затмение в Весах
28 октября 2023 Лунное затмение в Тельце
25 октября 2041 Солнечное затмение в Скорпионе
08 ноября 2041 Лунное затмение в Тельце
Лунное затмение 28 октября 2023 в интересах будущего, поскольку оно будет на Восходящем Лунном узле. Ближайшие дни до и после затмения желательно посвятить переосмыслению, по возможности завершению или выведению на новый уровень масштабных дел и проектов, начатых с конца 2021 года.
Осенний сезон затмений 2023 несет в себе кардинальные изменения, которые могут развернуть жизнь и мировоззрение на 180 градусов. В это время стоит проявлять максимальную внимательность к происходящим событиям, беречь взаимоотношения и ресурсы, учиться быть честными.
Лунное затмение происходит только в полнолуние. 28 октября в 23:14 по киевскому времени Луна будет находиться в знаке Тельца, а Солнце в знаке Скорпиона. Это Полнолуние настраивает нас на преобразование и трансформацию своих зон комфорта, того к чему мы привыкли и что незаметным образом встроилось в нашу жизнь. Телец ориентирует на уют, стабильность, постоянство, терпение и выдержку. Скорпион готов биться за свою территорию, за то, что нравится, чего хочется. Эти два знака окрашивают лунное затмение (полнолуние) бескомпромиссностью, решимостью и волей при достижении своей цели. Но также способствует увеличению стрессов, повышает вероятность сложных и экстремальных ситуаций.
Предстоящее затмение в Тельце, в первую очередь, ощутят те, кто имеет личностные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) или куспиды домов с 1° по 10° Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея. Женщины и дети также больше подвержены влиянию лунного затмения. Если вы попали в список "счастливчиков", то обязательно соблюдайте технику безопасности. Этих основных правил важно придерживаться и тем, кто не знает особенностей своей натальной карты:
- Внимательно отслеживайте происходящие с вами ситуации, встречи, предложения, мысли. Затмение подчеркивает значимые моменты.
- Перенесите начало новых проектов и заключение крупных сделок. Риск – дело благородное, но не в период затмений!
- Не принимайте важных решений. Не торопитесь! Скорее всего, внести изменения не получится! Неожиданно посетившим идеям, дайте время на обдумывание.
- Разберитесь в себе: эмоциях, реакциях, мыслях и чувствах.
- Избавьтесь от старого ненужного, негативного. Устройте генеральную уборку.
- Самое время отказаться от вредных привычек. Перестаньте заедать или запивать внутренние конфликты. Измените свою жизнь сейчас!
- Постарайтесь закрыть долги. Не реагируйте на внешние раздражители, избегайте выяснения отношений в этот период. Ссоры могут затянуться на 9 или даже 18 лет, а нанесенные обиды – иметь эффект бумеранга.
- Следим за самочувствием и здоровьем. Профилактика хронических заболеваний обязательна!
- Серьезные манипуляции с внешностью лучше перенести. Исключение: экстренные случаи.
Несмотря на эмоциональную сложность в это полнолуние есть возможность ощущать внутреннею душевность. Помогать выдерживать общий ритм жизни будет порядок, в том числе и в доме, общение с внутренне зрелыми людьми, мудрость поколений, занятия нестандартным творчеством. В день затмения и полнолуния хорошо уделить время для внутренней работы, выдохнуть все заботы дня и в момент полнолуния настроиться на позитивную энергетику.
Затмения обусловлены солнечно-лунными циклами, но про природе своего проявления, отличаются друг от друга. Солнечное затмение всегда влияет на нашу внешнюю деятельность. В это время люди чаще совершают импульсивные, необдуманные поступки, пытаются успеть всё и сразу, создают атмосферу суеты и хаоса. Особенно сильно Солнце влияет на мужчин: они становятся более вспыльчивыми, нетерпимыми, а их характер превращается в бомбу замедленного действия.
Лунное затмение влияет на наше внутреннее состояние. Многие чувствуют себя обессилено, вспоминают прошлые ошибки, впадают в апатичные и депрессивные состояния. В эти дни сложно формулировать мысли, в голове появляется туман, хочется скрыться от всех и побыть в одиночестве.
Особенно сильно Луна влияет на женщин и детей: появляется плаксивость, мнительность, тревожность.
Сезоны затмений способствуют быстрым и глубоким изменениям во всех областях жизни и деятельности человека. Являются катализаторами мировых процессов, трансформируют системы международных взаимоотношений. Это время кризисных событий, но ведь кризис помогает расти, очищаться от старого и бесперспективного с последующим формированием новой реальности. Это просто очередной этап эволюции. И если кто-то не готов к изменению и росту, есть большие риски осложнить свою жизнь. Поэтому практично и прагматично подходим к таким сложным периодам, извлекаем опыт и хорошо усваиваем жизненные уроки. Осознанность, психологическая зрелость, любовь к себе – это про Личность!
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