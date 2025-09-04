Лунное затмение 7 сентября 2025 года в Рыбах: что нас ждет в это время

Лунное затмение 7 сентября 2025 года / © Associated Press

Рыбы — знак завершения, интуиции, снов и безграничной любви. Затмение в этом знаке происходит в 19:27 (gmt+3) на Восходящем Лунном узле, как будто бы открывая портал трансформации в самом сердце сентябрьского неба, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Рыбы — последний знак зодиакального круга, архетип Великой Матери, океана, из которого все рождается и в который все возвращается. В мифологическом контексте Рыбы связаны с образом Афродиты и Эроса, превратившихся в рыб, чтобы спастись от Тифона — хаоса. Это напоминание о том, что спасение приходит через любовь и интуитивное доверие потоку.

В момент лунного затмения Луна, олицетворяющая душу, память, материнское начало и бессознательное, затмевается Солнцем, словно приглашая нас заглянуть внутрь себя, в тень, в то, что обычно скрыто от глаз. При лунном затмении в Рыбах завеса между мирами становится тоньше, и мы можем услышать голос души, если осмелимся замедлиться и прислушаться.

В течение всего коридора затмений 7 - 21 сентября, энергетический фон формирует гармоничная конфигурация «бисекстиль» из высших планет: ретро Нептун, Уран, ретро Плутон. Это редкая и мощная конфигурация, которая словно вышивает на небесах узор судьбы, соединяя интуицию, революцию и духовное пробуждение.

«Бисекстиль» в астрологии называют треугольником возможностей. Плутон в Водолее зовет к коллективной трансформации, разрушению старых систем. Уран в Близнецах приносит озарения, неожиданные идеи, ментальные прорывы. Нептун в Овне — это духовный воин, зовущий к действиям, вдохновленным мечтой.

Союз всех трех высших планет через затмение в Рыбах — это возможность переписать сценарий жизни, особенно в сферах духовности, творчества, служения и коллективного пробуждения. Эти планеты — дирижеры эволюции, архетипы коллективного бессознательного, силы, которые формируют эпохи.

Плутон в Водолее — это архетип Прометея, несущего огонь знания человечеству, но также и разрушителя старых структур ради рождения новых форм. Его энергия в этом контексте говорит о необходимости трансформации коллективных систем, освобождения от догм, которые больше не служат. Он разрушает, чтобы мы могли построить заново.

Уран в Близнецах — это Гермес, вестник богов, покровитель магии, торговли и языка. В этом положении он приносит вспышки озарений, новые идеи, революционные способы мышления. Он зовет нас к ментальной свободе, к отказу от шаблонов, к игре с парадоксами.

Нептун в Овне — пожалуй, самый необычный из всех. Это архетип соединения мечты с действием. Если Нептун в Рыбах — монастырь, то Нептун в Овне — паломник, идущий по дороге, ведомый видением. Его энергия призывает нас не просто мечтать, но и действовать из вдохновения, из глубинного чувства смысла.

Луну в Рыбах можно представить как дыхание океана внутри души. Ее проявление тонкое, интуитивное, почти неуловимое, но глубоко проникающее. Это Луна, дающая подсказки через сны, музыку, образы и чувства, которые невозможно объяснить логикой.

Люди с Луной в Рыбах в натальных картах обладают глубокой эмпатией. Они чувствуют чужую боль как свою, могут буквально «впитывать» настроение окружающих. Это делает их невероятно чуткими, но и уязвимыми. Эмоции приходят волнами: то накрывают с головой, то отступают, оставляя ощущение пустоты. Часто возникает потребность в уединении, чтобы восстановить внутренний баланс. Сны, фантазии, воображение — основной способ восприятия мира.

Луна в Рыбах — это архетип Мистика, Жрицы, Поэта, Спасителя. Символизирует энергию жертвенности и безусловной любви, часто проявляется в стремлении помогать, исцелять, спасать. Это одна из самых творческих лун. В мифах она напоминает Персефону, блуждающую между мирами, или Афродиту, рожденную из морской пены.

В ближайшие дни до и после затмения 7 сентября, музыка, живопись, поэзия, танец — все, что связано с выражением тонких состояний, будет даваться легко. При затмении в Рыбах интуиция работает как внутренний компас, но нет понимания, откуда пришло знание. У многих людей может возникнуть тяга к мистике, эзотерике, медитациям, духовным практикам. Не лучшее время для логических решений, но прекрасно — для вдохновения и внутренней работы.

В негативном смысле лунное затмение в Рыбах дает склонность к иллюзиям, бегству от реальности, особенно через зависимости, фантазии, самообман.

Когда Луна проходит через знак Рыб (раз в месяц на 2 - 3 дня), весь мир становится чуть более мягким, мечтательным, интуитивным. Хорошо в эти дни заниматься творчеством, медитировать, слушать музыку, отдыхать.

Особенно важно лунное затмение для людей, чувствующих, что жизнь зовет к переменам, но существуют определенные препятствия, нет понимания с чего начать. А также для тех, кто работает с энергиями, исцелением, искусством, психологией, духовными практиками.

В этот день затмения особенно важно быть внимательным к снам, символам, внутренним ощущениям. Это время, когда архетипы говорят с нами напрямую: через музыку, через случайные встречи, через слезы, которые не требуют объяснений. Можно отпустить то, что давно просится уйти, и позволить себе быть уязвимым, открытым, настоящим.

Представители знака Рыбы — главные герои затмения 7 сентября 2025. Душа зовет к обновлению и раскрытию талантов, которые давно забыты. Многие почувствуют, что старая версия себя больше не работает. Это время перерождения и внутреннего пробуждения. Возможно, пришла пора выйти из старых социальных кругов и найти тех, кто говорит с вами на одном языке души.

Затмение происходит напротив знака Девы, активируя тему партнерства. Это может быть завершение старых отношений или начало новых, более духовных. Вы проходите через глубокую трансформацию, учитесь отпускать перфекционизм и принимать другого человека таким, какой он есть. Возможно, некоторые партнерские союзы закончатся. Или же вы найдете новый способ исцеления взаимоотношений.