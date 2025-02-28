Лунное затмение в Деве 14 марта 2025 года: что нас ждет в это время

14 марта лунное затмение в знаке Девы, которое также является полнолунием, окрасит небеса серебристым светом, создавая атмосферу магического таинства. Это время, когда мы можем отпустить все лишнее, очищая свою жизнь от ненужных забот и тревог.

Март 2025 года небо раскроет нам портал перемен – мистический коридор затмений, который начнется с лунного затмения в Деве 14 марта в 08:58 (gmt+2) и закончится солнечным затмением в Овне 29 марта в 12:47 (gmt+2), рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Коридор затмений станет временем глубоких перемен и возможностей для личного роста. В этот период мы можем испытать как эмоциональные, так и духовные трансформации. Важно быть внимательными к своим чувствам и следовать интуиции, чтобы максимально воспользоваться этой волшебной энергией.

Дева – знак земной стихии, обладаем мутабельными качествами, управляемый Меркурием, покровительницей разума, знаний и аналитики. Однако в отличие от своего воздушного проявления в Близнецах, Дева символизирует практичный мыслительный процесс, сосредоточенный на деталях, полезности, реальной эффективности.

В Лунное затмение в Деве разум встречается с интуицией, порядок с хаосом, а детали с целостной картиной. Оно завершает важный цикл, обнажая несовершенства, требующие исправления. Это затмение очищения, наведения порядка, избавления от ненужного – как на внешнем уровне, так и на глубинном, внутреннем.

Луна символизирует чувства, интуицию, глубинные эмоции, то в Деве она приобретает оттенок внимательности, осторожности, рационального подхода. В такие моменты хочется навести порядок – как в доме, так и в мыслях, в теле, в отношениях, в работе. Но во время затмения контроль может ослабнуть, и многие столкнутся с неожиданными осознаниями.

Лунное затмение – это момент завершения, кульминации и озарения. Оно всегда приносит важные перемены, высвечивает глубинные процессы, заставляя нас осознавать то, что раньше было скрыто. В этот раз затмение происходит в знаке Девы, которая отвечает за порядок, логику, детали, здоровье, труд и повседневные заботы. Это затмение разума и анализа, очищения и освобождения от ненужного.

Это затмение станет точкой отсчета для важных изменений в разных сферах жизни каждого знака. Главное – быть внимательным к знакам судьбы и готовым к трансформациям ради устойчивого будущего!

ОВЕН

Лунное затмение 14 марта произойдет в VI символическом доме Овна, высвечивая темы работы, здоровья и повседневных обязанностей. Возможны перемены в режиме дня, смена рабочего окружения или необходимость пересмотреть отношение к своему самочувствию. Это время для того, чтобы навести порядок в жизни и избавиться от ненужного.

ТЕЛЕЦ

Лунное затмение 14 марта произойдет в V символическом доме Тельца и затронет сферу творчества, любви и самовыражения. Возможны важные события, связанные с романтическими отношениями или детьми. Это время, когда судьба может подвести к новым решениям в личной жизни или вдохновить на перемены в увлечениях.

БЛИЗНЕЦЫ

Лунное затмение 14 марта произойдет в IV символическом доме знака Близнецы, акцентируя внимание на семейных делах, доме и эмоциональных причинах происходящих событий. Это может быть периодом важных перемен в жилищном вопросе, отношений с родителями или осознания своих истинных потребностей в безопасности и комфорте.

РАК

Лунное затмение 14 марта произойдет в III символическом доме знака Рак и приведет к значимым изменениям в существующем окружении, общении, обучении и передвижениях. Это время, когда важные разговоры или документы могут сыграть ключевую роль. Возможны неожиданные новости, влияющие на планы, некое решение по запрашиваемым документам.

ЛЕВ

Лунное затмение 14 марта произойдет в II символическом доме Льва, затрагивая финансовую сферу, самооценку и личные ресурсы. В это время могут прийти осознания, связанные с деньгами, ценностями и материальной стабильностью. Важно пересмотреть свои приоритеты в накоплении и расходах. Результатом этого затмение может стать появление новых возможностей в материальной области жизни.

ДЕВА

Лунное затмение 14 марта произойдет в I символическом доме знака Дева и станет мощным катализатором к преобразованиям в вашей жизни. Это период переосмысления себя, своей роли в мире и внешнего образа. Возможно ощущение внутреннего перерождения, когда становится ясно, в каком направлении двигаться дальше. Изменятся ваши потребности и приоритеты, важные события произойдут в чувственно-эмоциональной сфере.

ВЕСЫ

Лунное затмение 14 марта произойдет в XII символическом доме знака Весы и может принести осознания, связанные с психическими процессами, прошлыми ситуациями и духовным ростом. Это время завершения, когда что-то уходит, освобождая место для нового. Интуиция и знаки судьбы помогут понять, куда двигаться дальше.

СКОРПИОН

Лунное затмение 14 марта произойдет в XI символическом доме Скорпиона, высвечивая темы дружбы, коллективных проектов и будущих целей. Возможны изменения в круге общения, завершение или начало важного коллективного проекта. Это период, когда мечты могут обрести четкие контуры, а друзья проявят свое истинное лицо.

СТРЕЛЕЦ

Лунное затмение 14 марта произойдет в X символическом доме Стрельца, затрагивая сферу карьеры, репутации и жизненных целей. В это время возможны значимые перемены в профессиональной сфере, признание заслуг или смена ориентиров в работе и социальном статусе. Это затмение подтолкнет к новым поискам своего места под Солнцем.

КОЗЕРОГ

Лунное затмение 14 марта произойдет в IX символическом доме Козерога и приведет к важным изменениям, связанным с мировоззрением и убеждениями, обучением или дальними поездками. Возможно завершение одного этапа в развитии и осознание нового направления. Это время расширения границ и поиска глубинного смысла. Возможно, пришло время повысить свой уровень квалификации, получить новые знания или же поменять страну проживания.

ВОДОЛЕЙ

Лунное затмение 14 марта произойдет в VIII символическом доме Водолея, в некоторой степени, заставляет начать жизнь с нового листа. Становятся важными темы преобразований по всем жизненным областям, финансовых вложений и глубоких психологических процессов. Возможны изменения в сфере совместных ресурсов, наследства или осознание внутренних страхов и ограничений.

РЫБЫ

Лунное затмение 14 марта произойдет в VII символическом доме знака Рыбы и повлияет на сферу отношений, сотрудничества и официальных союзов. Возможны важные перемены в личной или деловой жизни, завершение старых связей или начало нового этапа в партнерстве. Также, на первый план могут выйти вопросы, требующие помощи юриста или адвоката.

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