Лунное Затмение в Деве 3 марта 2026 года: что нас ждет в это время

Лунное Затмение в Деве 3 марта 2026 года / © Associated Press

После затмения начинается естественный период освобождения — убывающая Луна помогает завершать, упрощать, структурировать и избавляться от лишнего, даже если сначала кажется мелочью, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Так же это затмением является и полнолунием, которое произойдет 3 марта в 13:34 по киевскому времени на Нисходящем Лунном Узле, закрывая коридор затмений. Оно подводит итоги, высвечивает слабые места и показывает, что требует порядка, корректировки или завершения. После него начинается период убывающей Луны, когда естественно освобождаться от лишнего, закрывать старые процессы и наводить порядок в делах.

Солнце затмевает Луну в период Лунного Затмения, поэтому эмоционально-чувственная область жизни подавлена и даже искажена. Но это время, когда многое становится яснее, проявляются амбиции, появляется возможность закрыть старые циклы, чтобы освободить место для нового.

Овен — 6 дом

Для Овнов затмение затрагивает сферу работы, здоровья и повседневных обязанностей. Это время пересмотра режима, нагрузки, рабочих процессов. Может появиться необходимость изменить график, делегировать часть задач или заняться вопросами самочувствия. Убывающая Луна помогает убрать лишнее из расписания и навести порядок в делах.

Телец — 5 дом

У Тельцов активизируются темы творчества, детей, личных проектов и романтических отношений. Может завершиться один этап в отношениях или в творческой деятельности. Появляется желание пересмотреть свои увлечения и то, куда уходит энергия. Убывающая Луна помогает отказаться от того, что перестало вдохновлять.

Близнецы — 4 дом

Для Близнецов затмение связано с домом, семьёй, жильём, личным пространствои и бытовыми вопросами. Это может быть решение о переезде, ремонте, изменении семейных договорённостей или завершение давнего домашнего вопроса. Убывающая Луна помогает освободить пространство — как в прямом, так и в переносном смысле.

Рак — 3 дом

У Раков затмение проявляется в сфере общения, документов, поездок и отношений с родственниками. Может завершиться важный разговор, договорённость или проект, связанный с информацией. Хороший момент, чтобы закрыть бюрократические вопросы и упорядочить переписку, документы и планы.

Лев — 2 дом

Для Львов затмение касается имущества, финансов, доходов, расходов и личных ресурсов (иммунитет, врожденные таланты и способности). Может закрыться один источник дохода или появиться необходимость пересмотреть бюджет. Убывающая Луна помогает отказаться от лишних трат и укрепить дисциплину в материальной сфере жизни.

Дева — 1 дом

У Дев затмение происходит в их знаке, затрагивая личность, цели, образ жизни и состояние организма. Это период важных решений о себе: что менять, что завершать, от каких привычек или нагрузок пора отказаться. Лунное затмение 3 марта помогает определиться, какой способ самопрезентации и социальной интеграции принесет успех. Убывающая Луна помогает мягко, но уверенно закрывать старые циклы.

Весы — 12 дом

Для Весов затмение попадает в сферу внутренней работы, отдыха, восстановления и завершения процессов. Может появиться желание уйти в тишину, пересмотреть свои границы, отказаться от лишних обязательств. Также могут проявиться давние кармические вопросы, требуя развязки. Убывающая Луна помогает отпускать то, что истощает.

Скорпион — 11 дом

У Скорпионов активизируются темы друзей и единомышленников, коллективной деятельности, планов на будущее и социальных проектов. Может завершиться участие в каком‑то сообществе или измениться формат общения с друзьями. Убывающая Луна помогает пересмотреть цели и убрать нереалистичные ожидания.

Стрелец — 10 дом

Для Стрельцов затмение связано с карьерой, статусом, профессиональными задачами и отношениями с руководством. Может завершиться один рабочий этап или появиться необходимость пересмотреть стратегию развития. Убывающая Луна помогает отказаться от лишних обязанностей и сосредоточиться на главном.

Козерог — 9 дом

У Козерогов затмение затрагивает вопросы обучения и документов, связанных со сферой зарубежья и иностранцами. Также и путешествий, юридических вопросов и мировоззрения. Может завершиться образовательный проект или этап, касающийся поездок. Убывающая Луна помогает отказаться от устаревших взглядов и планов, которые больше не актуальны.

Водолей — 8 дом

Для Водолеев затмение касается финансов партнёра, совместного владения и общих ресурсов, долгов, инвестиций и психологических процессов. Может завершиться финансовая история или появиться необходимость закрыть обязательства. Убывающая Луна помогает освободиться от лишних привязок — материальных и эмоциональных.

Рыбы — 7 дом

У Рыб затмение проявляется в сфере партнёрства — личного и делового. Может завершиться один этап в отношениях или появиться необходимость пересмотреть договорённости. Сотрудничество выходит на новый уровень. Убывающая Луна помогает убрать лишнее напряжение и понять, какие связи действительно взаимовыгодны.