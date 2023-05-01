Лунное затмение в Скорпионе 5 мая 2023 года: что нас ждет в это время

5 мая произойдет мистическое полнолуние – лунное затмение в Скорпионе в 20:23 по киевскому времени. Это самый страстный, эмоциональный, магический, экстремальный знак Зодиака, поэтому полную Луну в мае называют "бешеной". В Скорпионе Луна имеет статус падения, находится под управлением воинственных планет – Плутона и Марса. В этом знаке природные качества Луны искажены, появляется одержимость властью, деньгами, любовной страстью, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

15-й градус Скорпиона, в котором нас ожидает лунное затмение 5 мая, соответствует одному из восьми дат традиционных языческих праздников (Колесо года). В этот день Солнце находится в знаке Тельца, точно напротив Луны, и такое положение соответствует древнему празднику, название которому "Белтейн", или майская ночь (вальпургиева ночь).

Из-за смены календарей, а также дополнительного дня в високосный год и отличия часовых поясов уже давно есть путаница – ключевые праздники Колеса года отмечаются не в те дни. То же самое происходит, когда, например, весеннее равноденствие (Остара) празднуют 20 марта, хотя сам факт ингрессии Солнца в знак Овна бывает 21 марта и даже иногда 22.

Все середины фиксированных знаков Зодиака, в которых в определенный день находится Солнце, перемещаясь по Зодиаку, т.е. 15-й градус Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея, а также два равноденствия (1-й градус Овна и Весов), а также два солнцестояния (1-й градус Рака и Козерога), соответствуют восьми кельтским праздникам:

Остара, или весеннее равноденствие – первый градус Овна Белтейн – середина знака Тельца Лита, или летнее солнцестояние – первый градус знака Рак Ламмас (Лугнасад) – середина знака Льва Мабон, или осеннее равноденствие – первый градус знака Весы Самайн (Хэллоуин) – середина знака Скорпиона Йоль, или зимнее солнцестояние – первый градус Козерога Имболк – середина знака Водолей

Луна или наше ночное светило, многолика и переменчива, она постоянно меняет свою фазу, как женщина меняет свое настроение и самочувствие. Лунное затмение, которое возможно только в полнолуние, в первую очередь влияет на внутренний мир, психологическое состояние, потребности, семейные дела, взаимоотношения с родными.

Полнолуние или лунное затмение 5 мая в 15-м градус Скорпиона содержит в себе магическую силу, мощную энергию, позволяя трансформировать окружающую действительность. В этот день обостряются желания, чувства ревности, влечения и зависимости от другого человека. Также это затмение связано с финансовой сферой, природными ресурсами, кредитами, недвижимостью. По этим темам можно ожидать изменений на всех уровнях и начнется этот процесс в мае 2023 года. Влияние весеннего коридора затмений, начавшегося 20 мая, продлится до осеннего сезона затмений 14-28 октября 2023.

5 мая 2023 – последнее затмение в Скорпионе, в следующий раз затмения в этом знаке будут в 2031 году – 7 мая, 28 октября, а в 2032 году – 25 апреля и 3 октября. Поэтому представители этого знака Зодиака смогут отдохнуть 8-9 лет до очередной серьезной жизненной трансформации.

Продолжается период ретроградного Меркурия, отягощающий энергии лунного затмения 5 мая, которое и без того несет напряженные энергии, препятствует эмоциональной стабильности и ясности ума. Это день непредсказуемых событий, поднимаются сложные темы, происходят повторяющиеся события, неприятные ситуации ухудшаются, а жизненные уроки, ужесточаются. Поскольку Уран в оппозиции с полной Луной, то с высокой долей вероятности может произойти то, о чем вы даже не могли подумать. Неожиданный поворот событий, срывы планов, странные случайности, а также революционные преобразования – таков потенциал этого дня. Будьте очень осторожны, по возможности останьтесь дома, подумайте о фундаментальных вещах. Обстоятельства заставят многих людей поменять свои планы, сделать выбор между прошлым и будущим. Все запланированное на этот день, произойдет совсем не так, как ожидалось.

Разумный, мыслящий и думающий человек способен достичь высокого духовного роста при правильном использовании потенциала лунного затмения 5 мая. Часто человек может с виду казаться здоровым и вполне успешным, но внутри иметь огромную дыру, через которую просачиваются его счастье, возможности и понимание смысла жизни. Глубоко погружаясь в свой внутренний мир, можно разобраться со своими личными вопросами, проанализировать прошедшие события и найти причины проблем. В этот день появляется шанс трансформировать волнующие ситуации, изменить окружающую действительность, повлиять на мышление другого человека.

Сильнее всего, прочувствуют особенный, тяжелый потенциал затмения 5 мая представители фиксированных знаков Зодиака. Тельцы, Львы, Скорпионы, Водолеи, особенно рожденные во второй декаде зодиакального месяца (примерно с 1 – 2 по 11 – 12 число). Будьте осторожны, не торопите события, займите выжидательную позицию, постарайтесь наладить связь со своим подсознанием. Никаких средств, меняющих сознание!

В полнолуние или лунное затмение легче отпустить, избавиться от вредных привычек и токсичных связей. Солнечно-лунные энергии сильны в день полнолуния 5 мая, т.к. включена ось Колеса года (15-е градусы знаков Телец-Скорпион), т.е. в 2023 году это и есть правильная дата языческого праздника Белтейн – переломная точка года. Это время магии, поэтому ритуалы и обряды на очищение, расчистку путей, избавления от болезней и неприятностей, особенно эффективны в день полнолуния 5 мая 2023.

В период полнолуния в Скорпионе (3-7 мая) особенно важен самоконтроль и дисциплина. Нельзя привязываться к материальным вещам и земным удовольствиям, с этим можно и нужно поработать на энергетическом уровне, помедитировать на тему жизни и смерти. В этот день необходимо сконцентрироваться на своем духовном начале. Энергия Скорпиона, усиленная затмением полной Луны, дает нам свободу от привязанностей, и можно это использовать - отсекать все ненужное и устаревшее в своей жизни. Это время освобождения от прошлого и лишнего, время отсекания изживших себя связей. Можно даже просто раздать или выбросить старые вещи.

Знак Скорпиона обладает сильной энергетикой, которая несет нам искушения, испытания, неуправляемость эмоций, а также триумф и победу. Это энергия борьбы, секса, страстей, власти, трансформации. Скорпион относится к стихии Воды, поэтому связан с эмоциональной сферой человека, личностными кризисами. Проработанная энергия этого знака Зодиака дает нам стремление к самосовершенствованию и учит самоконтролю. Внутренние кризисы и жизненные драмы – это испытания, которые нам приходится проходить. Они служат очищению и развитию Духа, что является победой, за которой последует переход на новый уровень.

Лунное затмение в Скорпионе проявляет, выводит на поверхность из скрытых уголков подсознания именно теневую часть психики, все наши недостатки, страсти и пороки. Это поначалу пугает, однако обнаружение своей подсознательной негативной стороны является первым шагом к ее трансформации и просветлению. Научившись видеть свою теневую часть и принимать ее, мы сможем принимать и других людей вместе со всеми их недостатками.

Лунное затмение 5 мая учит освобождению от материальных желаний и способствует преобразованию умственной энергии в мудрость. Провести это время желательно в благоприятной возвышенной обстановке, понять свои желания и осознать, какие из них истощают жизненный ресурс, а какие помогают самосовершенствоваться.

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