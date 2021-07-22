Лунные узлы на "Оси катастроф": астролог объяснил, почему сейчас повсюду бушуют стихии

Мир с ужасом наблюдает за наводнениями, от которых страдает Европа – стихийное бедствие накрывает одну страну за другой.

Астрологи считают, что причиной этих событий является столкновение лунных узлов – Северного и Южного – с так называемой "Осью катастроф". О том, что это означает и к чему может в результате привести, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Чем опасна "Ось катастроф"

"Осью катастроф" – это понятие условное – называют воображаемое противостояние злых и неподвижных планет – Альдебарана и Антареса, находящихся в созвездиях Стрельца и Близнецов соответственно. Сама по себе она особой опасности не представляет, но стоит какой-то планете Солнечной системы или лунным узлам (так называют точки пересечения Луны с эклиптикой) пересечь эту "Ось", как она переходит в активное состояние. Это "столкновение" приводит к запуску кармических и фатальных процессов – природных и техногенных катастроф, которым человек не в состоянии противодействовать, а потому оказывается совершенно беспомощным перед ними.

Немного истории

История знает массу примеров, когда прохождение через "Ось катастроф" планет или лунных узлов приводило к неприятным последствиям. Одна из самых страшных катастроф на воде – гибель "Титаника" – произошла в то время, когда ее пересекал Нептун – планета, отвечающая за морскую стихию. Чернобыльская трагедия была спровоцирована прохождением через нее Сатурна, отвечающего за стихию земли. Даже такая небольшая – разумеется, по космическим понятиям – планет, как Венера, может вызвать такой катаклизм, как ураган или торнадо.

Лунные узлы и "Ось катастроф"

Лунные узлы – Северный и Южный – расположились на оси катастроф в конце июня и пробудут на ней до конца июля. Поскольку они отвечают за пресную воду, по всему миру идут проливные дожди и выходят из берегов реки. В начале июля настоящий потоп произошел в Крыму, теперь же непогода бушует в Европе, смывая с лица Земли – в буквальном смысле слова – целые населенные пункты, и Китае, где затопило в некоторых городах метро, а на улицах потоки воды сносят людей и машины. Но самое страшное в таких случаях – массовая гибель людей.

В последний раз лунные узлы пересекали "Ось катастроф" в октябре 2002 года.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

В конце декабря нынешнего года по "Оси катастроф" будет проходить Марс. Продлится этот процесс всего несколько дней, но, учитывая воинственную репутацию этой планеты, можно предположить, что дел он наворотит много. А, значит, нужно подумать о том, как себя обезопасить. Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и коль скоро мы не можем избежать событий, спровоцированных космическими объектами, то соблюдать осторожность вполне в наших силах. Советы в таких случаях просты и понятны: не стоит отправляться в путешествия – особенно на берега морей и рек, выбирать для поездок воздушный и водный транспорт, превышать скорость за рулем, заниматься экстремальными видами спорта. Также нужно избегать мест большого скопления людей, к чему, впрочем, мы за последнее время уже привыкли.

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