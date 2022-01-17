Лунные Узлы в Тельце-Скорпионе 18 января 2022 - 17 июля 2023: что нас ждет в это время

Лунные Узлы в Тельце-Скорпионе 18 января 2022 - 17 июля 2023: что нас ждет в это время

С 18 января 2022-го по 17 июля 2023-го Лунные Узлы перемещаются по знакам Телец – Скорпион, которые характеризуют ресурсы, т.е. это материальная ось, или ось обмена энергией. Телец и Скорпион имеют фиксированные качества, женские, пассивные.

Знак Телец принадлежит к стихии Земли, связан с внутренними процессами, с помощью которых человек познает себя, окружающий мир и находит новые идеи и решения для творческого изменения реальности, рассказывает астролог Марина Скади.

Основной принцип знака Тельца - почва под ногами, опора, понятие материи, собственности, ощущения формы и красоты. Этот знак Зодиака характеризует способность собрать, накопить материальную физическую форму, придать прочность, надежность, устойчивость.

Знак Скорпион - относится к стихии Воды, описывает становление, укрепление и достижение максимального развития всех тех начинаний, которые активизировались в Тельце. Основной принцип знака Скорпиона - проникновение в глубину, в суть, а также уничтожение отжившего и бесперспективного. Скорпион переводит энергии из одного состояния в другое: то, что накоплено и собрано, должно трансформироваться, т.к. это естественный эволюционный процесс.

Лунные Узлы - это фиктивные точки, они не являются реальным небесными телами. И в то же время можно встретить упоминания о них как о Голове и Хвосте Дракона в средневековых арабских и европейских источниках. Или под именами Раху и Кету - в индийских астрологических трудах, написанных на санскрите, древность которых даже трудно себе представить. Этим воображаемым точкам в пространстве во всех астрологических традициях придается огромное значение. Лунные Узлы - это точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой (путь Солнца по знакам Зодиака). Это своеобразные узлы, связывающие воедино два основополагающих космических начала - солнечное и лунное. Путь Солнца (эклиптика) пересекается с орбитой Луны, что и делает особо важными для изучения в астрологии именно Лунных Узлов. Точки, в которых орбита небесного тела пересекает эклиптику, называются узлами данного тела.

Лунные узлы всегда расположены друг напротив друга, каждый из которых в одном и том же градусе, но в противоположных знаках Зодиака. Цикл обращения Лунных Узлов в среднем составляет 18 лет, их влияние и проявления можно отнести к социальным и общественным процессам.

Северный Узел в Тельце призывает произвести в жизни фундаментальные перемены. В ближайшие 1,5 года социальные и личные ресурсы (или внешние и внутренние) становятся наиболее актуальными темами. Внешние ресурсы - это материальные ценности, образование, социальные статусы и партнерские взаимоотношения, которые помогают найти свое место в обществе. Внутренние ресурсы - это психический личностный потенциал, иммунитет, характер и навыки человека, которые помогают обеспечить свои потребности, обрести финансовый фундамент.

Ресурсы тесно связаны, и при утрате социальных ресурсов постепенно происходит утрата личных ресурсов. Надежные внешние ресурсы обеспечивают сохранность внутренних ресурсов, но только в том случае, если эти внутренние ресурсы осознаны, развиты и применяются в повседневной жизни.

Обретение внешних ресурсов без опоры на внутренние, почти всегда приводит к потере тех и других. Если человек талантлив, умен, имеет внешнюю и душевную красоту, то для его личностного развития в любом случае необходим минимум начальных внешних ресурсов, т.е. социальная опора.

В знаке Тельца находится Уран - планета обновлений и неожиданностей, соединение с Северным Узлом летом 2022 года, принесет что-то новое и необычное в жизнь каждого человека и финансовые преобразования в глобальных масштабах. Соединение Северного Узла и Урана в Тельце - это ледокол для свободного движения вперед. Влияние этого аспекта заставляет пересмотреть будущие перспективы и произвести обновления в своей жизни. Обстоятельства складываются таким образом, что возникает необходимость пересмотреть свои привычки в обращении с деньгами и выстроить с ними новые отношения.

Планетарные влияния в 2022 году (гармоничный аспект Юпитера с Ураном и Северным Узлом), помогают расширить свои ресурсы, укрепить свой материальный фундамент, но для этого необходимо решиться на кардинальные перемены. В ближайшие 1,5 года будут происходить перемены в финансовой системе всех стран, которым будет предшествовать кризис в мировой экономике и политике. Этот процесс постепенный, поэтому каждый человек может подумать о своей материальной безопасности и предпринять соответствующие меры.

Темпы, которыми технологии оцифровки финансовых продуктов входят в нашу жизнь, не оставляют нам выбора. Электронные платежи все плотнее входят в нашу жизнь, а такое явление, как криптовалюта, т.е. средство платежа в интернете, не зависящее от государства, станет приемлемым для большинства людей в ближайшие годы. Финансовая грамотность необходима всем, это поможет правильно перераспределить свои материальные ресурсы.

В апреле 2022 года формируется сложная конфигурация Лунных Узлов с Сатурном (тау-квадрат), напряжение, обусловленное этим взаимодействием, принесет значительные трудности в приспособлении к социальным условиям и препятствия в адаптации к общественным порядкам. Естественно, это повлечет за собой сложности в материальных делах, возможен системный сбой в работе финансовых учреждений, международные экономические конфликты.

Стремление и желание реализовать свои цели и удовлетворить свои потребности, наталкиваются на господствующие социальные силы в апреле 2022. При этом соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах в этом же месяце немного смягчает это напряжение, но только смелые и осознанные личности смогут быстро сориентироваться и предпринять неординарные действия, чтобы "схватить Птицу Удачи за хвост". Из-за излишнего консерватизма многие люди могут оказаться не в состоянии вовремя и к месту воспользоваться предоставляемыми им шансами. Т.е. в период напряжения Сатурна с Лунными Узлами, утрачивается возможность использовать счастливое стечение обстоятельств.

Северный Узел в Тельце помогает создать свою индивидуальность и укрепить свое осознанное развитие, но для этого необходимы конкретные действия. Прежде всего нужно решиться выйти из зоны комфорта и определить свои точки роста. В ближайшие 1,5 года многие люди обнаружат в себе скрытые таланты и способности, которые необходимо будет сохранить и приумножить. Если посмотреть на вещи более широко и попытаться найти какие-то новые успешные направления, то жизненной энергии прибавится, а усилия будут вознаграждены. Поэтому будьте открыты для новых возможностей и новой информации, проявляйте любопытство, будьте готовы к решительным действиям, но имейте запасной вариант на случай форс-мажорных обстоятельств.

Южный Узел - это пройденный путь прошлый опыт, составляет основу фундамент для продвижения вперед, но он же может и тормозить или тянуть назад, если привязываться к тому, что знакомо и удобно, но уже не развивается. Перемещаясь по Скорпиону, Южный Узел раскроет старые проблемы, которые уже давно известны, особенно в области совместных ресурсов, общих денег. Только разобравшись с ними и отказавшись от того, что больше не имеет значения, можно решить свои денежные проблемы.

В сентябре - октябре 2022 года будет очень напряженная внешняя атмосфера, особенно в финансовой системе и международных экономических взаимоотношениях. Худшего не произойдет, т.к. точная квадратура Уран - Сатурн, так и не сформируется. Хотя ситуация в это время будет очень сложная во всем мире, особенно на валютном рынке. Главное в это время - сохранять спокойствие и не поддаваться массовому психозу из-за угрозы потерять деньги. Лучше в это время не тратить деньги и не вкладывать их, даже если проекты очень заманчивые.

В 2022 и в 2023 году затмения будут проходить по оси Телец - Скорпион, т.е. Солнечные и Лунные затмения всегда происходят вблизи Лунных Узлов. Коридоры затмений - это кризисные периоды. В ближайшие два года ключевые события, связанные с имуществом, деньгами, здоровьем, порой, неприятные, будут происходить в 2022 году:

30 апреля Солнечное затмение в Тельце - 16 мая Лунное затмение в Скорпионе

25 октября Солнечное затмение в Скорпионе - 8 ноября Лунное затмение в Тельце

В 2023 году сезоны затмений и периоды кризисных ситуаций в сфере ресурсов и отношений, основой которых является денежный интерес, в следующие интервалы:

20 апреля солнечное затмение на границе знаков Овен-Телец - 5 мая лунное затмение в Скорпионе

14 октября солнечное затмение в Весах - 28 октября лунное затмение в Тельце

С 16 мая 2023-го по 26 мая 2024-го Юпитер входит в знак Тельца - это эффективный период для финансовой сферы. В перспективе транзит Лунных Узлов на выходе из оси Телец - Скорпион принесет качественные, полезные преобразования. Наиболее яркие и позитивные месяцы - с 16 мая по 18 июля 2023 года.

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