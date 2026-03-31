- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 1 апреля?
Луна рассказывает
День, когда Луна обеспечивает успех всем, кто готов упорно работать, добиваясь достижения своих целей — желающих полежать на диване просят не беспокоится, поскольку им ничего не светит. Идеи, которые в это время могут прийти в голову, позволят решить любую — даже очень сложную — профессиональную или хозяйственную задачу.
Луна рекомендует
Можно решать финансовые вопросы любого масштаба: главное — начать активно действовать, поскольку уже завтра обстоятельства могут перемениться не в лучшую сторону. При желании возобновить отношения с некогда любимым человеком, нужно не мечтать об этом, а сделать шаг навстречу — возможно, удастся второй раз войти в одну и ту же реку.
Луна предостерегает
От официального оформления отношений с любимым человеком сегодня нужно отказаться: счастливым такой союз не будет, так что не стоит рисковать своими чувствами.
