Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 августа?

Луна рассказывает

День, когда на поверхность — прежде всего, из глубин души человеческой — выходят силы зла. С самого утра нас могут преследовать нехорошие предчувствия, но не имеет смысла на них сосредоточиваться, поскольку они — не более чем отражение негативных энергий дня. Вообще же, эмоции, которые разбушуются не на шутку, необходимо держать под контролем, в противном случае, находясь под их влиянием, можно, образно говоря, наломать нешуточных дров.

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Луна рекомендует

Несмотря на напряженные энергии дня, не стоит от приятных знакомств — ни к чему не обязывающий флирт вполне может стать началом долговременных отношений. За советом сегодня нужно обращаться только к близким людям — посторонние, даже руководствуясь благими намерениями, не смогут проникнуться нашими обстоятельствами и правильно оценить их.

Луна предостерегает

Очень важно соблюдать осторожность: нельзя рисковать своими финансами, превышать скорость за рулем, заниматься экстремальными видами спорта и самое главное — общаться с незнакомыми людьми, от которых неизвестно, чего ждать. Активная деятельность — как на работе, так и дома — сегодня вряд ли увенчается успехом, поэтому от нее лучше отказаться: чем тише мы проведем этот день, тем лучше.

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