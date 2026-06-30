Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 1 июля?

Луна рассказывает

День, который самими звездами предназначен для разного рода праздников — в это время категорически нельзя падать духом, грустить и унывать — необходимо находить повод для радости в любой — даже самой незначительной — мелочи.

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Луна рекомендует

Можно проводить деловые переговоры и заключать сделки, которые окажутся удачными, в том числе и в финансовом отношении. Желательно встречаться с друзьями, устраивать романические свидания и даже употреблять алкоголь — в небольших дозах он не только не повредит, но и окажет благотворное влияние.

Луна предостерегает

Не стоит погружаться в безудержное веселье, которое может быть чревато потерей контроля над собой и обстоятельствами. Ошибки, совершенные нами в таком состоянии, придется исправлять долго, а некоторые потери — особенно репутационные — возможно, и вовсе восполнить не удастся. Опасно доверять окружающим людям свои тайны: во время беседы легко можно будет потерять контроль и сказать больше, чем позволительно.

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