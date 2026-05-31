Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 июня?
Луна рассказывает
Неоднозначный лунный день, в течение которого напряжение, одолевающее с утра, после обеда сменится спокойствием и умиротворенностью.
Луна рекомендует
Выбирая между материальным и духовным, сегодня нужно останавливаться на последнем — это благоприятным образом скажется на состоянии духа и настроении. Время также благоприятно для того, чтобы гармонизировать окружающее пространство — например, навести порядок в квартире или облагородить дачный участок.
Луна предостерегает
За серьезные дела браться не стоит — особого успеха они иметь не будут, поэтому лучше сосредоточиться на мелочевке, без которой, впрочем, никак не удастся обойтись, а еще лучше — как и положено в выходной — отдохнуть. Нельзя идти на поводу у окружающих — как незнакомых, так и близких — люди, которые могут сознательно искать ссор и конфликтов — злобные выпады лучше проигнорировать, так будет лучше для всех.
