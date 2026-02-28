- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 1 марта?
Луна рассказывает
Время, когда – по мнению астрологов – приоткрывается завеса между реальностью и параллельным миром, что дает нам возможность узнать то, что было тайной в течение продолжительного срока. Это также время исправления ошибок, совершенных в предыдущий временной период – стоит воспользоваться довольно редким шансов обнаружить и ликвидировать если не их самих, то их последствий.
Луна рекомендует
Звезды советуют много читать, особенно в целях самообразования – любые знания будут усваиваться легко и основательно. Можно проводить мероприятия, цель которых – открыть что-то новое, а также для работы с круглыми предметами – например, рытья колодцев или установления на участве фонтанов соответствующей формы.
Луна предостерегает
Решая затянувшиеся проблемы, нельзя нервничать и паниковать – успешными будут только спокойные, неторопливые и уверенные действия.
