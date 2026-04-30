Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 мая

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 1 мая?

Луна рассказывает

День, когда хорошие — и плохие — качества характера человека усиливаются многократно, но только от нас самих зависит, что возьмет верх — добро или зло. Несмотря на это энергетика дня скорее хорошая, а не плохая — можно надеяться на кардинальные и благоприятные жизненные перемены, особенно если для этого были приложены хоть какие-то усилия.

Луна рекомендует

Звезды рекомендуют провести день в моральной и душевной тишине и чистоте — добиться такого результата можно будет, максимально сократив общение с окружающими людьми. В любой ситуации звезды рекомендуют соблюдать спокойствие — оно поможет решить все задачи, которые могут с завидным постоянством возникать на пути.

Луна предостерегает

Не стоит приступать к реализации новых проектов — ей будут препятствовать дела, которые вы в свое время задвинули в долгий ящик, поэтому необходимо сначала разобраться с ними, а уж потом идти дальше. Нежелательно демонстрировать характер, даже если окружающие будут этого заслуживать, иначе мы дадим им повод для высокомерия, чего ни в коем случае нельзя допускать.

