Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
55
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 ноября?

Луна рассказывает

События нынешнего дня станут прямым отражениям наших поступков, совершенных в предыдущий временной период. Удача — или неудача — будут напрямую зависеть от того, делали мы добро или причиняли зло: в первом случае Вселенная с лихвой нас отблагодарит, во втором — мы на собственном опыте узнает, что такое закон бумеранга.

Луна рекомендует

При малейшей возможности желательно помогать тем, кто в этом нуждается, не думая при этом об ответной благодарности — в таком случае все старания не будут иметь никакого смысла.

Луна предостерегает

Не стоит допускать в отношении других людей не только злые слова, но и мысли: почти сразу вы можете получить симметричный ответный удар, важно помнить о словах Канта и относиться к другим людям так, как мы хотели бы, чтобы они относились к нам. Нежелательно также принимать важные — кардинальные — решения: с большой долей вероятности они окажутся ошибочным, поэтому впоследствии многое придется переделывать.

