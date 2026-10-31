Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 ноября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 ноября?

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Луна рассказывает

Нынешний день обладает мощной энергетикой, которая может нести как позитивный, так и негативный заряд.

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Луна рекомендует

Усталость, которую мы можем почувствовать в эти дни«лечится» работой: в выходной она должна быть не обычной, а любимой — хобби, которое избавит нас от негативных эмоций.

Луна предостерегает

Под запретом находятся лень и пассивность: упущенные сегодня возможности вернуть уже не удастся, поэтому они оставят по себе чувство глубокого сожаления. Эмоции — чтобы не наделать глупостей — в эти дни необходимо держать под контролем. Нельзя позволять себе дурных поступков и злых мыслей — только так нам удастся оградить себя от негатива со стороны окружающих, которые в это время могут быть недоброжелательно настроенными и даже неадекватными.

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