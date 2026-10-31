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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 ноября?
Луна рассказывает
Нынешний день обладает мощной энергетикой, которая может нести как позитивный, так и негативный заряд.
Луна рекомендует
Усталость, которую мы можем почувствовать в эти дни«лечится» работой: в выходной она должна быть не обычной, а любимой — хобби, которое избавит нас от негативных эмоций.
Луна предостерегает
Под запретом находятся лень и пассивность: упущенные сегодня возможности вернуть уже не удастся, поэтому они оставят по себе чувство глубокого сожаления. Эмоции — чтобы не наделать глупостей — в эти дни необходимо держать под контролем. Нельзя позволять себе дурных поступков и злых мыслей — только так нам удастся оградить себя от негатива со стороны окружающих, которые в это время могут быть недоброжелательно настроенными и даже неадекватными.
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