Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 октября

Луна

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 октября?

Луна рассказывает

День, когда активная работа окажется успешной только в том случае, если удастся сосредоточиться не на конечном результате, а на процессе, причем коснется это не только профессии, но и частной жизни, которая давно нуждается в позитивных переменах.

Луна рекомендует

День — или хотя бы его часть — несмотря на его будний и рабочий статус, желательно посвятить отдыху: нужно погулять на свежем воздухе, заняться спортом и уделить время своему хобби — это поможет восстановить силы. Также очень важно выстраивать отношения с близкими людьми, мириться с друзьями, уделять внимание пожилым родственникам, проводить время с детьми.

Луна предостерегает

Не стоит браться за реализацию новых, неподготовленных должным образом проектов — начинания такого рода, скорее всего, окажутся бесперспективными: лучше взять небольшой тайм-аут и устроить себе небольшую передышку, чтобы восстановить силы.

