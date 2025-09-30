- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 октября?
Луна рассказывает
День, когда активная работа окажется успешной только в том случае, если удастся сосредоточиться не на конечном результате, а на процессе, причем коснется это не только профессии, но и частной жизни, которая давно нуждается в позитивных переменах.
Луна рекомендует
День — или хотя бы его часть — несмотря на его будний и рабочий статус, желательно посвятить отдыху: нужно погулять на свежем воздухе, заняться спортом и уделить время своему хобби — это поможет восстановить силы. Также очень важно выстраивать отношения с близкими людьми, мириться с друзьями, уделять внимание пожилым родственникам, проводить время с детьми.
Луна предостерегает
Не стоит браться за реализацию новых, неподготовленных должным образом проектов — начинания такого рода, скорее всего, окажутся бесперспективными: лучше взять небольшой тайм-аут и устроить себе небольшую передышку, чтобы восстановить силы.
