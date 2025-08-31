Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 сентября?

Луна рассказывает

День сильной энергетики, когда любые начинания — даже те, что до сих пор казались недостижимыми — окажутся по плечу.

Луна рекомендует

Важно воспользоваться выпавшим счастливым шансом и приступить к осуществлению проекта, который долгое время находился на стадии разработки практически без надежды на его осуществление. Теперь же несбыточное станет реальным, главное — понимать, какой именно цели хочется достичь. Красноречие и дар убеждения, которыми мы будем обладать в этот день, поможет склонить на свою сторону кого угодно. Мы также получим прекрасную возможность перезагрузить отношения с любимым человеком — не стоит ее упускать.

Луна предостерегает

Сегодня — впрочем, как и всегда — нельзя обманывать близких людей — ни в мелочах, ни в серьезных вопросах: ложь очень быстро обнаружится, и восстановить отношения в их прежнем виде уже не удастся.