ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
210
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 сентября?

Луна рассказывает

День, который пользуется у астрологов репутацией революционного: это время перемен во всех сферах жизни. Они коснутся профессии, финансов, бизнеса и личной жизни. Активными в это время становятся даже те, кто до этого долгое время лежал на диване.

Луна рекомендует

Особое внимание нужно обратить на новые знакомства: возможно, человеку, который в это время войдет в нашу жизнь, впоследствии предстоит сыграть в ней серьезную роль. Но и осторожность сегодня не помешает: может появиться большое количество людей — как знакомых, так и не очень, которые захотят нас обмануть — как в моральном, так и в материальном отношении.

Луна предостерегает

Тем, кто не уверен в правильности своего решения, лучше не принимать его вообще, в противном случае вероятны серьезные последствия. Нельзя обманывать близких людей даже в мелочах: ложь этого дня очень быстро откроется, а разрушенные ею отношениях могут так никогда больше и не восстановиться в прежнем объеме.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie