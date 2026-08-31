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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 сентября?
Луна рассказывает
День, который пользуется у астрологов репутацией революционного: это время перемен во всех сферах жизни. Они коснутся профессии, финансов, бизнеса и личной жизни. Активными в это время становятся даже те, кто до этого долгое время лежал на диване.
Луна рекомендует
Особое внимание нужно обратить на новые знакомства: возможно, человеку, который в это время войдет в нашу жизнь, впоследствии предстоит сыграть в ней серьезную роль. Но и осторожность сегодня не помешает: может появиться большое количество людей — как знакомых, так и не очень, которые захотят нас обмануть — как в моральном, так и в материальном отношении.
Луна предостерегает
Тем, кто не уверен в правильности своего решения, лучше не принимать его вообще, в противном случае вероятны серьезные последствия. Нельзя обманывать близких людей даже в мелочах: ложь этого дня очень быстро откроется, а разрушенные ею отношениях могут так никогда больше и не восстановиться в прежнем объеме.
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