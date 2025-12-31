Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 1 января?

Луна рассказывает

День, когда в нашу жизнь — в том или ином виде — возвращается прошлое, что, с одной стороны, диссонирует с первым днем нового года, а с другой, сделает возможным вступить в него, учтя все совершенные в прошлом ошибки — то есть, начать жизнь с чистого листа.

Луна рекомендует

Самым востребованным качеством, которое необходимо вам в этот день, является умение трезво и реально смотреть на вещи — розовые очки лучше снять, они могут сыграть с нами злую шутку. Необходимо обращать внимание на знаки, которые может посылать судьба: подсказки, которые мы получим в результате, помогут сориентироваться в важных жизненных вопросах.

Луна предостерегает

Финансовые операции — даже не самые серьезные — лучше перенести на другой день, небольшая ошибка может дорого обойтись — в прямом смысле этого слова.

