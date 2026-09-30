Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 1 октября?

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Луна рассказывает

День, когда даже самые пассивные и ленивые люди, чувствуют всплеск энергии, уверенность в своих силах и решительность, дающая возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело приступайте к их реализации.

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Луна рекомендует

В решении любых задач необходимо проявить упорство, без него не удастся настоять на своем ни в профессиональном, ни в личном плане. В течение дня также можно проводить переговоры, их результатом станет переход на новую — перспективную — должность или подписание важного финансового договора.

Луна предостерегает

Нельзя никого обманывать: солгав один раз, мы попадем в сеть собственного вранья, которая, подобно паутине, будет затягивать нас все сильнее и сильнее. Нельзя допускать несправедливость по отношению к себе и близким нам людям — столкнувшись с такой ситуацией, нужно немедленно пресекать любые попытки предвзятости и необъективности. Также не стоит тратить энергию, отпущенную вам в этот день, на выяснение отношений с близкими, лучше направить ее на работу — особенно так или иначе связанную с творчеством.

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