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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 жовтня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 1 октября?
Луна рассказывает
День, когда даже самые пассивные и ленивые люди, чувствуют всплеск энергии, уверенность в своих силах и решительность, дающая возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело приступайте к их реализации.
Луна рекомендует
В решении любых задач необходимо проявить упорство, без него не удастся настоять на своем ни в профессиональном, ни в личном плане. В течение дня также можно проводить переговоры, их результатом станет переход на новую — перспективную — должность или подписание важного финансового договора.
Луна предостерегает
Нельзя никого обманывать: солгав один раз, мы попадем в сеть собственного вранья, которая, подобно паутине, будет затягивать нас все сильнее и сильнее. Нельзя допускать несправедливость по отношению к себе и близким нам людям — столкнувшись с такой ситуацией, нужно немедленно пресекать любые попытки предвзятости и необъективности. Также не стоит тратить энергию, отпущенную вам в этот день, на выяснение отношений с близкими, лучше направить ее на работу — особенно так или иначе связанную с творчеством.
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