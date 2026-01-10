Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 января?

Луна рассказывает

День связан с получением новых знаний: они будут усваиваться — и запоминаться — легко и без напряжения.

Луна рекомендует

Можно записываться на курсы и тренинги или, если учесть, что речь идет о воскресенье, заниматься самообразованием. С большим вниманием следует отнестись к новым фактам, которые станут известны в этот день, — некоторые из них могут пригодиться в решении вопросов как профессионального, так и личного свойства.

Луна предостерегает

День не подходит для активных действий — их лучше перенести на другое время, а сегодня — наметить тактику и стратегию, которые вскоре помогут достичь поставленной цели.

