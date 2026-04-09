Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 апреля

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 апреля?

Луна рассказывает

День, когда огромное значение приобретают знания — как новые, так и полученные ранее, но возможно, к этому времени благополучно забыты. Сегодня как те, так и другие окажутся востребованными и сыграют важную роль, причем, не только в делах, но и в личной жизни. В этот день также открываются тайны, которые долго время казались неразрешимыми.

Луна рекомендует

Можно задуматься о получении дополнительно образования, которое необходимо для успешной работы — например, записаться на курсы, тренинг и даже сдать экзамены в вуз гп факультет повторного образования. Желательно посвятить день не только работе, но и решению бытовых проблем, которые длогое время откладывались нами на потом: сегодня их удастся решить довольно быстро и, чо очень важно, без привлечения большого количества финансовыхсредств.

Луна предостерегает

Нельзя отказывать в помощи людям, которые нас о ней попросят: оказать ее, несмотря на занятость и отсутствие ресурсов, важно не столько для них, сколько для нас самих. Под запретом также обсуждение чужих тайн с третьими лицами, которых эти вопросы совершенно не касаются.

