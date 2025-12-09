ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 декабря

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 декабря?

Луна рассказывает

День мощной и светлой энергетики, которая поможет сдвинуть с места даже самые сложные — по-настоящему грандиозные — дела.

Луна рекомендует

Энергией, которой нас сегодня наделят звезды, важно распорядиться разумно: лучше потратить ее на любимые занятия, а не на пустопорожние разговоры и общение в мессенджерах. В это время также не только можно, но и нужно мириться с людьми, с которыми нас некоторое время назад разделила ссора, и искать ответы на вопросы, которые до сих пор казались неразрешимыми.

Луна предостерегает

Не стоит допускать срывов, которые возможны в этот день под влиянием «эмоциональных качелей» дня: они могут испортить настроение вплоть до депрессии.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie