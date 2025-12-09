- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 декабря?
Луна рассказывает
День мощной и светлой энергетики, которая поможет сдвинуть с места даже самые сложные — по-настоящему грандиозные — дела.
Луна рекомендует
Энергией, которой нас сегодня наделят звезды, важно распорядиться разумно: лучше потратить ее на любимые занятия, а не на пустопорожние разговоры и общение в мессенджерах. В это время также не только можно, но и нужно мириться с людьми, с которыми нас некоторое время назад разделила ссора, и искать ответы на вопросы, которые до сих пор казались неразрешимыми.
Луна предостерегает
Не стоит допускать срывов, которые возможны в этот день под влиянием «эмоциональных качелей» дня: они могут испортить настроение вплоть до депрессии.
